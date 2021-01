28.01.2021 21:30 Uhr

Verlosung „The Outpost“ mit Orlando Bloom und Scott Eastwood

Das Kriegsdrama "The Outpost" mit Orlando Bloom und Scott Eastwood ist jetzt für's Homekino zu haben. Bei uns kann man Blu-Rays gewinnen.

Afghanistan am 3. Oktober 2009: 400 schwerbewaffnete Talibankämpfer greifen den US-Außenposten Keating nahe der Stadt Kamdesh an. Es kommt zu einem der blutigsten Gefechte im Afghanistan-Konflikt.

Darum geht’s

Eingekesselt von mehreren Hundert Taliban und ohne jede Unterstützung, kämpfen 54 US-Amerikaner, darunter die Soldaten: Clint Romesha (Scott Eastwood), Justin Gallegos (Jacob Scipio), Michael Scusa (Scott Alda Coffey) und Josh Kirk (Jack Kesy) zwölf Stunden lang auf verlorenem Posten um ihr Überleben…

Die „Schlacht von Kamdesh“ gilt bis heute als eine der blutigsten Auseinandersetzungen im Afghanistan-Krieg und ging als eines der erschreckendsten Beispiele für militärisches Versagen in die US-Geschichte ein.

Die Stars des Actionfilms

Mit einem starken Ensemble, angeführt von Scott Eastwood („Fast & Furious 8″, „Pacific Rim 2″), Caleb Landry Jones(„Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) und Orlando Bloom („Der Fluch der Karibik“-Reihe, „Herr der Ringe“-Trilogie, „Der Hobbit“), inszeniert Regisseur Rod Lurie das von der US-Kritik gefeierte Kriegsdrama „The Outpost – Überleben ist alles“, basierend auf dem 2012 erschienenen Sachbuch „The Outpost: An Untold Story of American Valor“ CNN-Moderators und Journalisten Jake Tapper.

Das Drama ist als DVD, Blu-ray und digital erhältlich.

