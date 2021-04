Verlosung: Tom Hardy ist der legendäre Gangster „Capone“

Verlosung: Tom Hardy ist der legendäre Gangster "Capone"

07.04.2021 22:30 Uhr

Alphonse Gabriel Capone, genannt „Al“, genannt „Scarface“, genannt „Snorky“, ist wohl einer der gefährlichsten Gangsterbosse der amerikanischen Kriminalgeschichte.

In den 1920er und 1930er Jahren regierte er die Chicagoer Unterwelt mit eiserner Faust, aber auch viel Charisma und einem vorteilhaften Gespür für Eigen-PR: Al Capone. Und obwohl man ihn nie für seine skrupellosen Verbrechen wie Mord, Prostitution, Schutzgelderpressung und illegalen Alkoholhandel zur Verantwortung ziehen konnte, wurde der Mafiaboss Al Capone am 24. Oktober 1931 wegen Steuerhinterziehung zu elf Jahren Gefängnis verurteilt.

Einer der größten Gangster aller Zeiten

Eine der erstaunlichsten Karrieren der Kriminalgeschichte war beendet. Der Film „Capone“ beleuchtet nun erstmals das unbekannte letzte Kapitel im Leben des gefallenen Gangsterbosses. Wegen Krankheit frühzeitig aus der Haft entlassen, zieht sich der einstige König der Unterwelt in seine Villa zurück. Den Legenden zufolge wird der Mafiaboss von Visionen und den Geistern seiner blutigen Vergangenheit gequält, bis er 1947 schließlich nach schwerer Krankheit stirbt.

„Man kommt viel weiter mit einem

freundlichen Wort und einer Pistole

als mit einem freundlichen Wort allein.“

Al Capone

Tom Hardy in einer Glanzrolle

Wer war der gealterte Mann hinter der Gangster-Fassade? Regisseur und Drehbuchautor Josh Trank („Fantastic Four“, „Chronicle – Wozu bist du fähig?“) erzählt eine abgedrehte und alles andere als gewöhnliche Biographie über das letzte Jahr im Leben des Gangsters Al Capone, basierend auf wahren Begebenheiten. Mit seiner beeindruckenden Darstellung und Intensität überzeugt Tom Hardy („Mad Max: Fury Road“, „The Revenant – Der Rückkehrer“) in der Rolle des gebrochenen Kriminellen, der körperlich und geistig am Ende ist und in einem Zustand zwischen Wahn und Wirklichkeit seinem Ende entgegensehen muss.

Auch der weitere Cast kann mit bemerkenswerten Darstellern auftrumpfen: Unter anderem überzeugen Kyle MacLachlan („Twin Peaks“), Linda Cardellini („Green Book“) und Matt Dillon („L.A. Crash“).

Über den Film

Einst ein skrupelloser Geschäftsmann und Schmuggler, der Chicago mit eiserner Faust regierte, war Al Capone der berüchtigtste und gefürchtetste Top-Gangster Amerikas. Die Behörden konnten ihm zwar nicht wegen seiner Verbrechen habhaft werden, sehr wohl aber seiner Vergehen wegen Steuerhinterziehung. Im Alter von 47 Jahren, nach fast einem Jahrzehnt Gefangenschaft, wird er entlassen ist jedoch gesundheitlich gezeichnet und fortan nicht mehr der gleiche. Im Kreise seiner Familie versucht der kranke Patriarch die Erinnerung an die Millionen von Dollar, die er auf seinem Grundstück versteckt hatte zu bewahren. Denn das FBI liegt immer noch auf der Lauer.

„Capone“ ist seit 26. März 2021 als DVD, Blu-ray und digital erhältlich!

Wir verlosen 1 Blu-Ray und 1 DVD von „Capone“

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 18. April 2021 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Capone“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!