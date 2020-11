30.11.2020 21:43 Uhr

Verlosung „Unhinged“: Der erste Nr.1 Action-Hit nach dem 1. Kino-Lockdown

"Unhinged - Außere Kontrolle" ist ein adrenalin-geladener Action-Thriller über eine packende Verfolgungsjagd quer durch die Stadt, der die potentielle Gewalt auf den Straßen ungeschönt zeigt, so wie sie täglich jedem widerfahren könnte.

Als erster Hollywood-Action-Film nach dem ersten Lockdown (und leider auch vorm zweiten) konnte der Film in Deutschland und Österreich immerhin über 150.000 Kinobesucher zurück ins Kino locken.Erstellen

In der Hauptrolle brilliert kein anderer als Oscar-Preisträger Russell Crowe („Gladiator“, „The Nice Guys“). An seiner Seite überzeugen Caren Pistorius („Mortal Engines“), Gabriel Bateman („Annabelle“) und Jimmi Simpson („Westworld“). Nach einem Drehbuch von Carl Ellsworth („Disturbia“) nimmt Regisseur Derrick Borte die Zuschauer mit auf diesen rasanten, nervenzerreißenden Psychotrip.

Darum geht’s in „Unhinged“

Es ist ein ganz normaler Morgen für Rachel: Sie ist wieder mal zu spät dran und steckt im täglichen Verkehrschaos auf dem Weg zur Schule mit ihrem Sohn Kyle fest, als auch noch ihre wichtigste Klientin ihr kündigt und der Autofahrer vor ihr hartnäckig die grüne Ampel ignoriert. Laut hupend zieht sie an ihm vorbei und ahnt nicht, dass sie so zur Zielscheibe der geballten Wut eines Mannes wird, der nichts mehr zu verlieren hat. Entschlossen heftet er sich an Rachels Fersen, um ihr eine Reihe von Lektionen zu erteilen, die sie so schnell nicht vergessen wird. Und nicht nur sie ist sein Ziel, sondern auch alle, die sie liebt. Gnadenlos und scheinbar unaufhaltsam schlägt der Fremde immer wieder zu…

„Unhinged“ ist seit dem 27. November 2020 als DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD Blu-ray und digital erhältlich. Das Bonusmaterial enthält die Featurette „This Side of Rage“ sowie einen Audiokommentar mit Derrick Borte, Brendan Galvin, Fredrick Waff und Denise Wingate.

Wir verlosen 3 Blu-Ray von „Unhinged“

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 15. November 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Unhinged“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!