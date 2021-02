02.02.2021 22:15 Uhr

Verlosung „Yes, God, Yes – Böse Mädchen beichten nicht“

„Stranger Things“-Star Natalia Dyer begeistert in der turbulenten Coming-of-Age-Komödie "Yes, God, Yes - Böse Mädchen beichten nicht" mit einer hinreißend charmanten Performance.

Mit der Langfilmadaption ihres eigenen Kurzfilms ist Regisseurin Karen Maine eine witzige und erfrischend ehrliche Indie-Comedy über Selbstbestimmung und weibliche Sexualität gelungen, die auf dem SXSW-Filmfestival 2019 mit dem Spezialpreis der Jury für das beste Filmensemble ausgezeichnet wurde.

Den Cast voller sympathischer Nachwuchsstars vervollständigen neben Natalia Dyer: Alisha Boe („Tote Mädchen lügen nicht“) und Francesca Reale („Stranger Things“).

Darum geht’s

Als Teenager hat man es nicht leicht. Schon gar nicht, wenn man wie Alice in einem streng katholischen Haushalt im ländlichen Teil der USA aufwächst. In der Schule wird ihr beigebracht, dass Sex vor der Ehe eine Sünde ist und auch Masturbation auf direktem Weg in die Hölle führt. Alice kommt ins Grübeln: Nicht nur, weil sie sich die Sexszene aus „Titanic“ immer wieder gerne ansieht, auch beim Onlinechat lässt sie sich zu unkeuschen Handlungen hinreißen – was stimmt nur nicht mit ihr?

Vier Tage in einem Kirchenlager sollen Alice wieder auf den rechten Weg bringen. Gruppenbeichten, Bibelstunden und Gebete stehen auf der Tagesordnung. Doch wie soll Alice sich hier auf ihre christlichen Werte besinnen, wenn der süße Footballstar Chris ihr ständig über den Weg läuft?

