Verlosung zum Kinostart von „Beckenrand-Sheriff“ (plus Rezept vom Weltmeister!)

Verlosung "Beckenrand-Sheriff" plus Cocktail-Rezept vom Weltmeister!

06.09.2021 22:20 Uhr

Zu alt, zu teuer und nicht mehr tragbar! Das Freibad in Grubberg muss geschlossen werden, findet die Bürgermeisterin. Die Chance für Bauherr Albert Dengler: Die freie Fläche bietet jede Menge Platz für neue Wohnungen! Darum geht's in der neuen Komödie "Beckenrand-Sheriff".

Mit „Beckenrand-Sheriff“ kommt am 9. September 2021 die neue Kinokomödie von Erfolgsregisseur Marcus H. Rosenmüller auf die große Leinwand! In der turbulent-berührenden Geschichte über Freundschaft, Glück und Zusammenhalt versucht Milan Peschel als Schwimmmeister Karl, mit allen Mitteln seine Heimat, das Freibad Grubberg, vor der Schließung zu bewahren. Eine tiefsinnige, aber zugleich auch extrem lustige Hymne auf das Leben und die Liebe!

Langsam neigt sich der Sommer dem Ende zu: Die Tage werden kürzer, die Nächte werden kühler. Bald motten wir unsere Badehosen und Strandtücher ein und müssen mit Regenschirm und Gummistiefeln vorliebnehmen. Doch bevor es so weit ist, wollen wir die letzten Sommertage noch einmal genießen, und zwar mit allem, was dazu gehört.

Und wo kriegt man das schönste Sommergefühl? Natürlich direkt am Beckenrand!

Dass es nirgendwo auf der Welt so schön ist wie im Schwimmbad, findet Bademeister Karl ja auch. Für jene unter uns, die jetzt Lust auf Schwimmbadfeeling haben und sich leider nicht an einem eigenen Pool im Garten erfreuen dürfen, kommt hier die Abhilfe!

Rezept Beckenrand-Sheriff-Cocktail

Sven Goller, Titelträger der „World Class Bartender of the Year” 2017, ist Worldclass Mixologe und Cocktail-Profi und betreibt Das schwarze Schaf in Bamberg. Er hat das Rezept für das Schwimmbadfeeling im Glas exklusiv für den „Beckenrand-Sheriff“ entworfen.

Wir haben das Rezept selbst getestet und können bestätigen: Erfrischender ist nur der Sprung ins kalte Wasser! Man benötigt dafür:

2cl Williamsbirnenbrand

2cl London Dry Gin

2cl Zitronensaft frisch gepresst

2cl Hibiskustee (15g Hibiskusblüten für 24h in kaltes Wasser einlegen)

2cl Blütenhonigsirup (3 Teile Honig mit 1 Teil Wasser im Mixer miteinander vermischen, um eine sirupartige Konsistenz zu erhalten, oder sehr flüssigen Honig verwenden)

8cl Thomas Henry Botanical Tonic Water

Mische alle Zutaten bis auf das Tonic Water in einem Cocktailshaker auf Eis. Danach siebst du es in ein mit Eiswürfeln gefülltes Glas ab und fügst das Tonic Water hinzu. Dann nur noch umrühren und mit einer Zitronenschale aufgießen et voilà – Beckenrand, here we come!

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann sich ab dem 9. September eine große Portion Schwimmbadfeeling im Kino abholen: der „Beckenrand-Sheriff“ freut sich auf Gesellschaft im kühlen Nass!

Wir verlosen 2 Fanpakete

bestehend aus je 2 Kinotickets, 1 Sonnenhut, 1 Trillerpfeife und 1 Wasserball!

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 10. September 2021 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Beckenrand-Sheriff“

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!