Verlosung zum Kinostart von „Escape Room 2: No Way Out“

Verlosung zum Kinostart von "Escape Room 2: No Way Out"

17.08.2021 20:27 Uhr

Endlich startet mit "Escape Room 2: No Way Out" die Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Thrillers von 2019 in den deutschen Kinos. Wir verlosen Tickets und die Blu-Ray ds ersten Films

„Escape Room 2: No Way Out“ ist die Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Thrillers von 2019, der das Publikum auf der ganzen Welt unter Hochspannung mitfiebern ließ. Sechs junge Leute sind unfreiwillig in einer Reihe von Escape Rooms eingeschlossen.

Nach und nach müssen sie herausfinden, was sie verbindet, um das Spiel zu überleben… und entdecken dabei, dass sie das Spiel alle schon einmal gespielt haben.

Das ist der Cast von „Escape Room 2“

Neben Taylor Russell („Escape Room“), Logan Miller („Escape Room“, „Love, Simon“) und Indya Moore („Escape Room“, „Queen & Slim“) gehören Holland Roden („Teen Wolf“), Thomas Cocquerel („The 100“) und Carlito Olivero („Step Up: High Water“) zum Cast. Regie führte erneut Adam Robitel („Escape Room“, „Insidious: The Last Key“).

Wir verlosen 2 Fanpakete

Jedes enthält zwei Freikarten, 1 Plakat und die Blu-ray des ersten Films.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 25. August 2021 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Escape Room 2“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!