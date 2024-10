Gemeinsame Bilder bei Instagram „Vermisse dich“: Courteney Cox erinnert an Matthew Perry

Courteney Cox und Matthew Perry waren gemeinsam mit der Serie "Friends" erfolgreich. (jom/spot)

SpotOn News | 29.10.2024, 07:10 Uhr

Courteney Cox hat anlässlich seines Todestags an ihren "Friends"-Co-Star Matthew Perry bei Instagram erinnert. Ihre Rolle Monica Geller und Perrys Figur Chandler Bing waren das Traumpaar der erfolgreichen Sitcom.

Am 28. Oktober 2023 ist Schauspieler und "Friends"-Star Matthew Perry (1969-2023) verstorben. Courteney Cox (60), die im Serienhit an seiner Seite spielte, erinnerte nun an ihren guten Freund. In einem Instagram-Post veröffentlichte sie zwei Bilder. Das erste Foto zeigt die beiden lächelnden Schauspieler, die in der Serie das Traumpaar Monica Geller und Chandler Bing darstellten, im Blitzlicht von Fotografen. Das zweite Bild ist eine Gruppenaufnahme der "Friends"-Besetzung, zu der auch Lisa Kudrow (61), Jennifer Aniston (55), David Schwimmer (57) und Matt LeBlanc (57) zählten. "Vermisse dich heute und für immer", schrieb Cox zu den Bildern und fügte ein Herzchen-Emoji an.

Auch Jennifer Aniston würdigt Co-Star

Zuvor erinnerte bereits Jennifer Aniston (55) auf Instagram mit mehreren rührenden Bildern an ihren Serienkollegen und guten Freund. "Ein Jahr", schrieb Aniston und veröffentlichte dazu mehrere Aufnahmen auf der Plattform. Unter anderem zeigt das erste Bild das Duo in frühen "Friends"-Tagen, auf dem zweiten ist eine Szene aus der Kultsitcom zu sehen, in der er ihr gerade ein Küsschen auf die Stirn gibt.

Matthew Perry, der vor allem für seine Rolle des Chandler Bing in "Friends" (1994-2004) bekannt war, wurde am 28. Oktober 2023 tot in Los Angeles aufgefunden. Er verstarb im Alter von 54 Jahren. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass Perrys Tod primär durch "akute Auswirkungen" von Ketamin verursacht worden sei.

"Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte, Matty, und ich vermisse dich jeden Tag", schrieb Courteney Cox im November 2023 bei Instagram in ihrem Abschiedspost über ihren "Friends"-Co-Star. "Wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet, wie ich es mit Matthew getan habe, gibt es Tausende von Momenten, die ich gerne teilen würde", erklärte Courteney Cox in ihrem Beitrag. "Doch hier ist einer meiner Lieblingsmomente." Dazu teilte die Schauspielerin einen Clip einer "Friends"-Szene, die für ihre beiden Rollen Monica und Chandler den Beginn ihrer Liebesgeschichte darstellte.