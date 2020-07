Vermisstenfall Naya Rivera: Ihre Familie hilft bei der Suche

Die Suche nach der vermissten Schauspielerin Naya Rivera geht weiter. Medienberichten zufolge ist auch ihre Familie angereist, um zu helfen.

Die US-Schauspielerin Naya Rivera (33), die unter anderem durch die Serie „Glee“ bekannt wurde, wird weiterhin vermisst. Mittlerweile sind Mitglieder ihrer Familie am kalifornischen Piru-See eingetroffen, um bei der Suche nach Rivera zu helfen, berichtet das US-Promi-Portal „TMZ“.

US-Medien veröffentlichten unter anderem ein Bild, das Riveras Mutter und ihren Bruder zeigen soll. Auf der Aufnahme ist eine Frau zu sehen, die auf einem Bootssteg kniet und mit weit ausgestreckten Armen gen See blickt. Die Polizei geht davon aus, dass Rivera bei einem Bootsausflug auf dem See ertrunken ist.

Die Polizei von Ventura County gab unterdessen bekannt, dass die Suche nach Rivera in der Nacht zum Sonntag pausiere. Am Sonntagmorgen (Ortszeit) werde man die Suche fortsetzen. Unter einem entsprechenden Twitter-Beitrag der Polizei kommentierte auch eine Freundin Riveras, dass sie helfen wolle.

Today’s search operation at Lake Piru is winding down. The mission will resume Sunday morning in the ongoing effort to locate Naya Rivera. pic.twitter.com/oy25vTdDLi

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 12, 2020