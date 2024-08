Kleider, Taschen, Zweiteiler Vernetzt: Lochstrick und Häkelmuster sind überall

Gehäkelte Kleider sind die perfekte Ergänzung von Bikinis. (paf/spot)

SpotOn News | 28.08.2024, 16:16 Uhr

Häkel- und Strickkleidung gehört in den Winter? Mit diesem Vorurteil räumen die Stars dieses Jahr auf. Nicht nur Kleider, Röcke und Tops, auch handgewebte Taschen gehören diesen Sommer zu den Lieblingen der Stars.

Luftdurchlässige Kleidung ist das Stichwort, wenn es um sommerliche Outfits geht. Da kommen Teile im Lochstrick-Look und stylische Häkel-Mode genau richtig. Der Trend beschränkt sich aber nicht auf Kleider und Co: auch Accessoires greifen ihn auf. So gehen Stars perfekt gestylt durch den diesjährigen Sommer.

Boho-Vibes am Wasser

Immobilienmaklerin Chrishell Stause entdeckte den Trend bereits Anfang des Jahres. Mit ihrem gehäkelten Strand-Überwurf in Weiß wappnete sie sich für den australischen Sommer. Mit dem blickdurchlässigen Teil machte sich der "Selling Sunset"-Star den Wind am Hafen von Sydney zu Nutze. Unter dem Teil mit Boho-Vibes scheint ein Bikini durch – mehr braucht es für einen Tag am Wasser nicht. Auch die Sandalen, die ihre knallpinke Pediküre offenbarten, machten schon im Frühjahr Lust auf Sommer.

Leichtes Gepäck

Auf Reisen sind schwere Taschen unnötiger Ballast. Die Mode-Influencerin Isabel Marín griff darum für ihren Bali-Trip zu einer sandfarbenen Tasche mit Lochmuster. Den Temperaturen entsprechend entschied sie sich auch bei ihrer Kleidung für leichte Stücke. Auf die weite Leinenhose in Beige und das weißes Crop Top stimmte sie ihre Keilabsatz-Sandalen im Espadrille-Look ab.

Pretty in Pink

Das pinke Set der Unternehmerin Rach Parcell eignet sich dagegen besser für ein schickes Dinner. Zu diesem Anlass trug sie ein Neckholder-Top, das durch seinen Schnitt die dünne Taille der Influencerin betonte. Auch der gehäkelte Maxirock im gleichen Farbton schmiegte sich an ihre Figur an und verlieh ihr extra lange Beine. Das Besondere an diesem Teil des Ensembles: Die langen Fransen am Saum. Eine gesteppte Tasche und silberner Armschmuck sorgten für eine extra-Prise Glamour. Ihre Hängeohrringe und Schuhe strahlten mit den übrigen Accessoires um die Wette.