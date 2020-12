04.12.2020 23:00 Uhr

Verona Pooth geht viel mehr online shoppen, aber….

Verona Pooth hat jetzt über ihre Pläne für's Weihnachtsshopping gesprochen und ganz nebenbei auch ihr persönliches Schönheitsgeheimnis verrät. Das alles in der Sky-Show von Comedian Matze Knop.

Für die Schalte aus ihrem Büro mit Matze Knop hat Verona Pooth sich mächtig in Schale geworfen. Sie trägt eine feuerrote Bluse. „Das ist meine Sonntagsbluse“, erklärt die TV-Ikone und Unternehmerin im Jahresrückblick von „Matze Knops Homeoffice“. „Die ist nur für ganz besondere Freunde.“

Sie geht noch richtig einkaufen

Mit Matze Knop plaudert Verona Pooth ausgiebig über die Vorweihnachtszeit, die Corona-bedingt völlig anders als sonst ausfallen wird – auch für den lokalen Einzelhandel. Den will die 52-Jährige beim Weihnachtsshopping deshalb unbedingt unterstützen „In der Zeit vom Lockdown habe ich selbst schon viel mehr online bestellt und gelernt, wie einfach das ist“, gibt Pooth zu.

„Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, denn die kleinen Läden haben es ja echt nicht gerade einfach. Aber ich bin ja ein haptischer Mensch und muss immer alles anfassen und ich gehe noch wirklich einkaufen. Für mich ist Einkaufen, gerade bei Weihnachtsgeschenken, eine Sache, die ich gerne selber mache. Geschenke muss ich schon aussuchen, anpacken und selber verpacken.“

Schönheitsgeheimnis: Sport

Abgesehen vom nahenden Weihnachtsfest ging es in „Matze Knops Homeoffice: Der Jahresrückblick“ auch um Verona Pooths Schönheitsgeheimnis. „Ich mache sehr viel Sport“, verrät die Unternehmerin. Angefangen habe sie in ihrer Jugend mit Leichtathletik. Dann folgten Basketball und weitere Sportarten. Bis heute sei sie sehr aktiv. „Jetzt mach ich drei Mal die Woche Sport, wenn es geht auch vier Mal.“ Bei ihrem Fitnessprogramm setze sie vor allem auf Yoga. „Yoga ist total schön. Du merkst einfach, wenn du so richtig durchgestretcht wirst, dass du eigentlich auch wie neu geboren fühlst. Wenn du dann noch ein bisschen Fitness dran hängst, ist das eigentlich schon perfekt.“

„Matze Knops Homeoffice: Der Jahresrückblick“ ist am Montag, 7. Dezember um 21:10 Uhr auf Sky One zu sehen und steht im Anschluss u?ber Sky Ticket und Sky Go jederzeit zum Abruf bereit. (PV)