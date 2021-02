Verona Pooth heiratet ihrem Sohn zuliebe nochmal?

25.02.2021 11:50 Uhr

Sinneswandel bei Werbe-Ikone Verona Pooth: "Früher hätte ich nie gedacht, dass ich das Eheversprechen mit Franjo noch einmal erneuern würde, das war nicht so unser Ding. Inzwischen denke ich anders", sagt die 52-Jährige.

Im Interview mit der Illustrierten „Gala“ erklärte Verona Pooth jetzt: „Bei unserer ersten Hochzeit kannte ich ihn erst zwei Jahre – dieses Mal heirate ich ihn mit Haut und Haar.“

Das ist definitiv eine zweite Hochzeit wert

Und weiter: „Wenn du mit jemanden seit 20 Jahren zusammen bist und so wunderbare Kinder dabei herauskommen, wenn du dich auf die Person 100 Prozent verlassen kannst und sie dich in all den Jahren nie hintergangen oder betrogen hat, dann ist es definitiv eine zweite Hochzeit wert. Wenn ich Franjo nicht mehr lieben würde, würde es nicht lange dauern und ich wäre weg. Franjo denkt übrigens genauso.“

Auch einen rührenden Nebeneffekt des zweiten Jaworts verrät Verona Pooth. Ihr jüngerer Sohn Rocco (9) der anders als sein großer Bruder San Diego (17)bei der Eheschließung der Eltern im Wiener Stephansdom noch gar nicht geboren war, sage oft traurig: „Ich bin ja auf keinem der Hochzeitsbilder zu sehen.“

„Ich liebe diesen Mann wie am ersten Tag!“

Die Idee mit der zweiten Hochzeit ist bei Weitem aber nicht neu: So erklärte die hübsche Unternehmerin erst zum Jahresende im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung, dass sie nochmals die Hochzeitsglocken hören wolle: „Franjo und ich wollen uns 2021 erneut das Jawort geben.“

Weiter führt Pooth aus: „Wir glauben an traditionelle Werte, und ich liebe diesen Mann auch nach 20 Jahren wie am ersten Tag.“

Groß oder klein?

Das Paar hat offenbar schon genauer über das Ganze nachgedacht. Die beiden wünschen sich eine Hochzeit mit 150 Gästen im Sommer. Sollte dies allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sein, werde in deutlich kleinerem Rahmen gefeiert: „Nur mit engsten Freunden und Familie. Aber wir sind zuversichtlich.“ Franjo habe die Idee gehabt, in der italienischen Stadt Verona zu heiraten.

Laut Pooth soll es „ein unvergesslicher Moment“ werden, was sie auch ihrem Sohn Rocco versprochen hätten, der bei der ersten Hochzeit noch nicht geboren war. „20 Jahre sind wir jetzt unzertrennlich und gehen durch dick und dünn“, hatte die 52-Jährige zum Hochzeitstag der beiden im September bei Instagram geschrieben. Sie sprach davon, dass es damals eine Traumhochzeit gewesen sei, die für sie „für immer einer meiner schönsten Momente in meinem Leben“ bleiben werde. (KT/Spot)