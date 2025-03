Stars Verona Pooth: So nervös macht sie Sohn Diego bei ‚Let’s Dance‘

Verona Pooth arrives for the Ein Herz Für Kinder" Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.03.2025, 18:00 Uhr

Diego Pooth ist aktuell einer der Kandidaten von ‚Let’s Dance‘ und zeigt jede Woche auf dem Tanzparkett sein Können.

Aber während sein Tanzen eigentlich recht gut aussieht, ist es oft die zurückhaltende Mimik des Profi-Golfers, die der Jury nicht gefällt. Chef-Juror Joachim Llambi kritisierte in der letzten Show, dass Diego sich nicht genug aus sich heraustraue.

„Ich muss das nächste Mal ein bisschen drüberstehen“, versprach Diego zwar nach der Sendung gegenüber ‚RTL‘. Das dürfte allerdings leichter gesagt sein als getan – vor allem, wenn seine Mutter im Publikum sitzt. TV-Berühmtheit Verona Pooth ist fast jede Woche dabei, um ihren Sohn zu unterstützen, und sorgte bei ihrem ersten Gastauftritt in der Sendung schon für Wirbel, als sie spontan Moderator Daniel Hartwich küsste – eine Aktion, die Diego sichtlich unangenehm war. Schon in der Show gab Diego zu, dass die Anwesenheit seiner Mutter ihn nervös mache. „Wenn Mama im Publikum ist, dann will man es noch mehr beweisen.“

Dass sie Diego Druck macht, weiß Verona. Allerdings weiß sie auch, dass er sich selbst noch viel mehr Stress bereitet. Gegenüber ‚RTL‘ verriet sie: „Diego ist jemand, der sehr viel Selbstkritik [übt]. Er selbst ist sein größter Kritiker.“