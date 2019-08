Verona Pooth überrascht mit neuer Farbe

Verona Pooth war wieder beim Friseur. Die 51-Jährige hat im Laufe ihrer Karriere schon so einige Veränderungen durchgemacht. Sowohl privat als auch beruflich sorgte sie immer wieder für einige Schlagzeilen. Auch äußerlich traut sie sich immer wieder etwas Neues zu wagen.

Nun hat sie sich wieder für ein neues Styling entschieden. Verona ist bekannt für ihre langen dunklen Haaren. Mit ihrer Mähne konnte sie in der Vergangenheit auch den ein oder anderen Job an Land ziehen. So bewarb sie unter anderem das Shampoo der Firma ‚Schwarzkopf & Henkel‘. Allerdings setzt die Moderatorin nicht immer auf ihren natürlichen Look und traut sich auch gerne an Veränderungen auf ihrem Kopf heran. Sie zeigte sich bereits mit langen und kurzen Schopf.

Kastanienbrauner Look

Auch Ihre Haarfarbe wechselte sie immer wieder Mal und probierte sowohl blond, als auch blau aus. Zuletzt setzte sie jedoch auf ihre Naturhaarfarbe und hat sich auch jetzt nicht ganz davon verabschiedet. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihren Fans nun ihre neue Haarfarbe. Während ihre Mähne vor einigen Tagen noch pechschwarz war, leuchtet sie nun in einem braun-roten Balayage-Look.

Bisher hat sie noch kein Foto ihres neuen Stylings hochgeladen. Allerdings dürfte sie ihre Follower nicht allzu lange darauf warten lassen.