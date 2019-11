Verona Pooths Urlaubsgrüße: Gut verschnürt, aber sehr sexy!

Die soll 51 sein?! Ich-Darstellerin Verona Pooth zeigt sich in der Öffentlichkeit eh meistens in atemberaubenden Looks und beeindruckt damit immer wieder die Boulevardpresse. Jetzt warf sie ihren Fans (und sicher auch Hatern) aber wieder einen ganz neuen Leckerbissen zu. Auf Instagram postete die Zweifach-Mama jetzt einen hotten Sommer-Schnappschuss – mitten im Herbst.

Quelle: instagram.com

Verona bekommt von den kühlen Temperaturen hier in Deutschland gerade nicht viel mit, denn zur Zeit verweilt sie offenbar an der Südsee.

Der Bikini ist nicht neu

Auf dem neusten Insta-Pic posiert die Moderatorin, Unternehmerin und zweifache Mutter für ihre 550.000 Follower in einem sexy Schnür-Bikini auf einer Yacht. Ihr Haupthaar weht im Wind und überhaupt sieht alles auf diesem Foto nach jeder Menge Urlaubs-Feeling aus.

Ein bisschen neidisch kann man da schon werden… Unabhängig davon: Den Bikini präsentierte sie schon vor Wochen und wir sind froh, dass die einstige Werbe-Ikone klamottentechnisch also auch nachhaltig am Start ist.

Quelle: instagram.com