Hochzeit am 27. September 2014 Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer: Sie feiern 10. Hochzeitstag Zehn Jahre sind Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer am 27. September verheiratet. Heute leben sie ihren Patchwork-Traum. Doch an diesen Punkt zu kommen, war harte Arbeit für das Powerpaar.