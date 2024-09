Tränen bei lebensrettender Start-up-Idee „Die Höhle der Löwen“: Können Hunde Lungenkrebs erschnüffeln? Zum zehnjährigen Jubiläum schauen zwei Löwen der ersten Stunde vorbei: Jochen Schweizer und Frank Thelen. Die Löwen-Runde kann so viel Investoren-Erfahrung gut gebrauchen. Es stehen Jubiläums-Pitches an, die unter die Haut gehen. Eine Gründer-Idee treibt Judith Williams die Tränen in die Augen.