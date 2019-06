Veronica Ferres zeigt erstmals ihre schöne Tochter

Freitag, 21. Juni 2019 11:07 Uhr

Veronica Ferres präsentiert zum ersten Mal ihre Tochter auf Social Media. Die Schauspielerin ist unglaublich stolz auf ihre Tochter Lilly. Die hat nämlich gerade erst ihren Abschluss gemacht und nebenbei ihren 18. Geburtstag gefeiert. Auf Instagram postete die 54-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem man sie das erste Mal mit ihrer bildhübschen Tochter sehen durfte.

Unter das Bild schrieb sie: „Happy Graduation & Happy 18th Birthday! Ich bin unglaublich stolz auf dich.“ Fans und Follower freuten sich für die stolze Mama und waren sich in den Kommentaren alle einig, was für eine hübsche Tochter sie da großgezogen hat. So schreibt ein User zum Beispiel „So eine Bildhübsche! Ganz die Mama!“

Quelle: instagram.com

Auch Stars waren unter den Gratulanten. So schrieb Viktoria Lauterbach: „Happy Birthday beautiful Lilly.“ Lilly selbst postete ebenfalls einige Bilder von ihrer Abschlussfeier auf Instagram. Darunter ist auch ein Foto, auf dem sie mit ihrem Vater, Martin Krug, zu sehen ist. Acht Jahre lang waren der Werbefachmann und Veronica in einer Beziehung, sieben Jahre davon waren sie verheiratet. Die Trennung folgte 2008. Inzwischen ist die Powerfrau glücklich mit Carsten Maschmeyer verheiratet.