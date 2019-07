„Veronica Mars“: Reboot kommt früher

Samstag, 20. Juli 2019 22:39 Uhr

Die San-Diego-Comic-Con steckt voller Überraschungen und besonders „Veronica Mars“ -Fans waren am Freitag wegen der Detektiv-Serie ganz aufgeregt. Kristen Bell kündigte auf der Messe nämlich an, dass die neue Staffel eine Woche früher auf dem Streaming-Dienst „Hulu“ verfügbar sein würde – bereit zum binge-watchen.

„Ich möchte es jetzt zu meinem Geburtstag im Internet haben“, sagte Bell, die ihren 39. Geburtstag am kommenden Donnerstag feiert. Ursprünglich sollte „Veronica Mars“ am 26. Juli das erste Mal ausgestrahlt werden, aber jetzt können Hardcore-Fans sofort loslegen mit Gucken.

In der neuen Staffel werden junge Spring-Break-Urlauber in Neptune bei einem Bombenanschlag getötet, was unter anderem auch zu einer Schädigung des wichtigen Tourismus-Wirtschaftszweiges der Stadt führt. Die Eltern eines der Opfers engagieren die Mars-Detektei, um die mysteriösen Anschläge aufzuklären.

Alte und neue Gesichter

Während der Podiumsdiskussion auf der Comic Con nahm der altbekannte Cast bestehend aus Jason Dohring, Diane Ruggiero-Wright, Ryan Hansen, Francis Capra, Percy Daggs III und Enrico Colantoni teil. Anwesend war auch die Newcomerin Kirby Howell-Baptiste, die Bell bereits aus ihrer Zeit bei „The Good Place“ kennt. Die anderen Cast-Neulinge JK Simmons und Patton Oswalt konnten nicht dabei sein.

In der Serie geht es grundlegend darum, dass die Schülerin Veronica Mars ihrem Vater, ehemaliger Sheriff und selbstständiger Detektiv, bei seinen Fällen ausgesprochen tatkräftig unterstützt und dabei auch in jede Menge Fettnäpfchen tritt.