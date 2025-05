Musik Verschollenes Motörhead-Album von 1976 wird im Juni veröffentlicht

Lemmy - Glastonbury 2015 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2025, 18:20 Uhr

Motörheads verschollenes Album ‚The Manticore Tapes‘ aus dem Jahr 1976 steht nun endlich vor der Veröffentlichung.

Das Album, das am 27. Juni erscheinen soll, enthält die klassische Besetzung: der verstorbene Lemmy Kilmister, Fast Eddie Clarke und Phil „Philthy Animal“ Taylor. Die Platte ist nach Emerson, Lake und Palmers berühmtem Manticore Studio in Fulham benannt, wo das Album aufgenommen wurde.

Die unveröffentlichten Songs werden als LP und CD erhältlich sein, mit alternativen Takes, Instrumentals und frühen Aufnahmen von Songs ihres selbstbetitelten Debütalbums und ihres Albums ‚On Parole‘ von 1979. Fans können sich eine Deluxe-Edition mit einer zweiten CD mit dem Live-Set Blitzkrieg on Birmingham ’77 sowie einer bisher unveröffentlichten 7-Inch mit zwei Live-Auftritten sichern. Die Tapes wurden von Motörhead-Kollaborateur Cameron Webb in den Maple Studios in Kalifornien restauriert und von Andrew Alekel im Bolskine House in Los Angeles gemastert. Das verschollene Album ist Teil der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum von Motörhead.

Der verstorbene Frontmann Lemmy Kilmister wird in seiner Heimatstadt Burslem, Stoke-on-Trent, im Rahmen der Meilenstein-Feierlichkeiten und zum 10. Jahrestag seines Todes am 28. Dezember 2015 im Alter von 70 Jahren eine Statue erhalten. Die zwei Meter hohe Bronzeskulptur, die vom lokalen Künstler Andy Edwards geschaffen wurde, zeigt Lemmy in seiner ikonischen Pose, wie er in ein Mikrofon singt. Die Enthüllungszeremonie wird eine Biker-Parade, Gastredner und einen Salut mit 21 Kanonen zu Lemmys Ehren umfassen. Ein Teil seiner Asche – die bereits an einigen seiner Lieblingsorte auf der ganzen Welt hinterlassen wurde – wird in der Statue beigesetzt, was sie zu seiner letzten Ruhestätte macht.

‘The Manticore Tapes’ tracklisting:

LP and CD:

‘Intro (Instrumental)’

‘Leavin’ Here’

‘Vibrator’

‘Help Keep Us on the Road’

‘The Watcher’

‘Motörhead’

‘Witch Doctor (Instrumental)’

‘Iron Horse / Born to Lose (Instrumental)’

‘Leavin’ Here (Alternate Take)’

‘Vibrator (Alternate Take)’

‘The Watcher (Alternate Take)’

LP1 – Deluxe Expanded Bookpack

‘Intro (Instrumental)’

‘Leavin’ Here’

‘Vibrator’

‘Help Keep Us on the Road’

‘The Watcher’

‘Motörhead’

‘Witch Doctor (Instrumental)’

‘Iron Horse / Born to Lose (Instrumental)’

‘Leavin’ Here (Alternate Take)’

‘Vibrator (Alternate Take)’

‘The Watcher (Alternate Take)’

LP2 – Live: Blitzkrieg on Birmingham ’77

‘Motörhead’

‘Vibrator’

‘Keep Us On The Road’

‘The Watcher’

‘Iron Horse’

‘Leavin’ Here’

‘On Parole’

‘I’m Your Witch Doctor’

‘Train Kept a-Rollin”

‘City Kids’

‘White Line Fever’

7″ – Live at Barbarella’s Birmingham ’77 (previously unreleased)

‘Motörhead’

‘Keep Us On The Road’