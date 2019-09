Verstorbene Country-Sängerin Kylie Rae Harris: Sie war schuld am Unfall

Der Polizei gab vier Tage nach dem tödlichen Unfall bekannt, dass wahrscheinlich die Sängerin Kylie Rae Harris (30) selbst den Unfall verursacht hat.

Am 4. September kam die US-Country-Sängerin Kylie Rae Harris im Alter von nur 30 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Ebenso starb ein junges Mädchen namens Maria Elena Cruz, die sogar erst 16 Jahre alt war. Beide Frauen erlagen ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle im südlichen Bundesstaat New Mexico. Die Musikerin war unterwegs zu einem Auftritt beim Big Barn Dance Festival.

Die lokale Polizei gab sehr zeitig nach dem Unfall die Nachricht heraus, dass wahrscheinlich Alkohol eine der Unfallursachen gewesen sei. Ob die Sängerin oder die Teenagerin unter Alkoholeinfluss stand, gaben sie nicht bekannt. Bis jetzt.

Zu schnell & Alkohol am Steuer

In einem Statement gegenüber „Taos News“ soll der County Sheriff des Örtchens Taos, Jerry Hogrefe, folgendes gesagt haben:

„Zu diesem Zeitpunkt sind wir uns fast sicher, dass Miss Cruz das unschuldige Opfer eines sinnlosen Unfalls geworden ist, der von Ms. Harris verursacht wurde.“ Weiter berichtet die Zeitung, dass die Beamten davon ausgehen, dass Kylie Rae Harris zu schnell gefahren war und getrunken hatte.

Der Unfallhergang

Der Unfallhergang soll wie folgt gewesen sein: Die 30-Jährige hielt den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein und fuhr dem Auto vor ihr auf. Durch den Zusammenstoß kam die Sängerin dann selbst von der Fahrbahn ab und rauscht in den Gegenverkehr, wobei sie mit dem entgegenkommenden Auto der Teenagerin Maria Elena Cruz zusammenstieß. Während Harris und Cruz noch vor Ort starben, blieb der dritte Fahrer unverletzt.

Es war leider nicht das erste Mal, dass die Sängerin gegen die Verkehrsregel verstoß. Laut „Taos News“ musste sie 2014 wegen zu schnellen Fahrens vor einen Richter treten, 2017 kam eine Verurteilung wegen Alkohols am Steuer hinzu.