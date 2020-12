08.12.2020 18:30 Uhr

Verstorbene TikTokerin Brittanya Karma: Jetzt spricht ihr Mann

Brittanya Karma ist vor einigen Tagen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Rapperin wurde nur 29 Jahre alt und hinterlässt neben Familie und Freunden auch ihren Mann. Der meldet sich jetzt erstmal öffentlich zu Wort.

Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich, war frisch verlobt und ihre Musikkarriere lief besser denn je. Das Energiebündel Brittanya Karma (29), die bürgerlich Nguyen Tran Phuong Linh hieß, hat nach einem wochenlangen Kampf gegen das Coronavirus verloren. Jetzt wendet sich ihr Mann mit einer wichtigen Bitte erstmals an seine Community.

Ein Brunnen im Namen von Brittanya

Zu einer Fotocollage von Brittanya schreibt ihr Mann Manu, der sich auf Instagram „sneakerpxpii“ nennt: „Hallo meine Lieben, wie ihr wisst, ist unsere geliebte Brittanya Karma leider von uns gegangen. Daher haben wir beschlossen, ihr zu Ehren, in ihrem Namen, einen Brunnen bauen zu lassen. Ihr größter Wunsch war es immer, nach Togo zu fliegen. Weshalb es in eines der Dörfer auch gebaut werden soll.“ Und weiter: „Wenn ihr es schafft, könnt ihr gern im Namen von ihr spenden und ein Teil von etwas Großem sein. Eure Gebete reichen jedoch vollkommen, wenn es euch finanziell nicht möglich ist.“

Sie waren frisch verlobt

Berührende Worte von dem Mann, der gerade erst die Liebe seines Lebens verloren hat. Erst im August machte ihr Mann Manu seiner geliebten Brittanya einen Heiratsantrag. Das Video vom emotionalen Antrag veröffentlichte die Rapperin auf ihrem Instagram-Account. Bei diesen Bildern kann man nur schlucken, um nicht sofort los zu weinen, denn traurige Gewissheit ist, dass die beiden niemals den Tag ihrer Hochzeit erleben werden. Trotzdem blickt Manu bereits in die Zukunft und bezieht die Fans mit in das Brunnen-Projekt ein.

Brittanya war auch im deutschen Fernsehen zu sehen

Spenden für das Herzensprojekt der verstorbenen Influencerin ist via Paypal möglich, viele ihrer Fans haben dies bereits getan. Brittanya hatte eine wirklich unglaublich große Community. Die Anhänger der lustigen YouTuberin kamen aus aller Welt. In ihrem Heimatland Vietnam wurde Karma durch ihre Teilnahme bei der vietnamesischen Version des Bachelors bekannt. In Deutschland kannte man sie aus der VOX-Doku-Soap „Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?“

Ihre lustige Art bleibt für immer in Erinnerung

Brittanyas lustiges und offenes Wesen zeigte sie gerne in ihren YouTube- oder TikToks-Videos. Doch auch als Kommentatorin in der VOX-Doku-Soap „Mein Kind, dein Kind – Wie erziehst du denn?“ wird sie den Zuschauern genau so in Erinnerung bleiben. Die Fans der Sendung drückten ihr Mitgefühl im Internet aus. Sie waren begeistert von Karmas humorvoller und herzlicher Art, mit der sie die verschiedenen Erziehungsstile kommentierte.

Brittanya konnte nicht essen und nicht schlafen

Fast zwei Wochen lang lag Brittanya mit den Folgen des Coronavirus im Krankenhaus, trotz eines Beatmungsgerät und unzähligen Schläuchen gab die Influencerin nicht auf. Sie konnte fünf Tage nichts essen oder schlafen, wie sie ihren Followern auf Instagram mitteilte. Für Unbeteiligte unvorstellbar, was Brittanya durchmachen musste. Die Rapperin wollte mit der Veröffentlichung der Bilder, die sie im Krankenhaus zeigten, an alle Menschen appellieren, die das Coronavirus bislang nicht ernst genug nehmen.

Karma war eine Kämpferin bis zum Schluss

Am 17. November 2020 postete Karma sich erstmals aus dem Krankenhaus: „Ich weiß, Gott macht mich nicht zur schönsten oder schlausten Frau der Welt, aber eine der stärksten, die bis jetzt jeden auf der Welt zum Lachen gebracht hat in allen 3, die ich beherrsche. Wer mit mir ist, kennt keine Trauer. Wer mich kennt, kann nur Lachen und seine Sorgen wenigstens für kurze Zeit vergessen. Und darauf bin ich so stolz. Ich werde das durchstehen mit Gottes Hilfe.“

Drei Tage später postet Brittanya ein letztes Update, zeigt sich tapfer und positiv mit einem Peace-Zeichen. „I’m still fighting everyday“ schreibt sie an ihre 236.000 Follower. Bewegende Worte – ihre letzten. Brittanya kämpft, doch sie verliert. Den Kampf gegen das Virus. Den Kampf um ihr Leben. Zehn Tage nach ihrem eindringlichen Post ist die erfolgreiche Rapperin tot – und lässt Familie, Freunde und Fans fassungslos zurück.

(TSK)