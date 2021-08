„Vertane Chance“: Zuschauer kritisieren „RTL Direkt“ und Jan Hofer

Jan Hofer moderiert "RTL Direkt". (smi/spot)

17.08.2021 09:41 Uhr

Als Alternative zu den "Tagesthemen" und dem "heute-journal" trat am Montag "RTL Direkt" mit Jan Hofer an. Doch die Zuschauer kritisieren, dass die Nachrichtensendung die aktuellen Ereignisse in Afghanistan zu kurz behandelte. Auch am Moderator gab es Kritik.

Es soll das Nachrichtenmonopol der öffentlich-rechtlichen Sender angreifen, die Platzhirsche „Tagesthemen“ im Ersten und das „heute-journal“ im ZDF: Am Montag, den 16. August, startete im Rahmen der Seriositätsoffensive des Kölner Senders um 22:15 die neue Nachrichtensendung „RTL Direkt“ mit Ex-„Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer (71).

„Vertane Chance“

Auf Twitter kam die Auftaktsendung von „RTL Direkt“ allerdings weniger gut an. Kritisiert wurde vor allem, dass die Show von den aktuellen Entwicklungen in Afghanistan überrollt worden sei. Die dramatischen Ereignisse bei der Evakuierung von Kabul wurden nur am Rand erwähnt. Das vorbereitete Interview mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (40) samt Einspieler zu einem Biosupermarkt in Berlin wurde zum Entsetzen eines Zuschauers stattdessen durchgezogen. „Vertane Chance“, schrieb ein User über die mangelnde Aktualität.

An der Aktualität sollte #RTLDirekt noch arbeiten. — Regenbogen-Kevner (@kevner) August 16, 2021

Okay, #Afghanistan bleibt nur eine Randnotiz – im Gespräch mit Baerbock.

Vertane Chance, #RTLdirekt. — Frank Krause (@netscripter) August 16, 2021

#Kabul wird von der #Taliban eingenommen, Menschen fallen von Tragflächen startender Flugzeuge und bei #RTLdirekt wird zur Premiere mit @JanHofer und @ABaerbock nach drei Minuten über den Einkauf im Supermarkt diskutiert. Ich bin immer noch fassungslos. — Fabs (@Fabbsomat) August 16, 2021

Man rühmte sich im Vorfeld mit dem Standort Berlins. Man sei nah der Politik, man sei nah an den Menschen aus dem Regierungsviertel. Stattdessen kauft eine Familie Bananen und wundert sich, wieso diese im Biomarkt teurer sind. — Fabs (@Fabbsomat) August 16, 2021

„Fremdschämen“ für Jan Hofer

Kritik gab es auch an Moderator Jan Hofer. Ein User sieht bei der Sendung Potenzial, beim Moderator nicht. Ein anderer Zuschauer schämte sich sogar fremd für den ehemaligen „Nachrichtenverleser“, der als Moderator versagt habe. Hofer habe versäumt, bei Baerbock kritisch nachzuhaken, schrieb wiederum ein anderer Beobachter. Milden Spott gab es an der Tatsache, dass der 71-Jährige einmal den Namen Baerbock vergessen zu haben schien.

Das neue #RTLdirekt hat durchaus Potential, der Herr Jan Hofer eher nicht. pic.twitter.com/6p5kQqpzMv — ds (@10dansch) August 16, 2021

Ex-Nachrichtenverleser #JanHofer spielt jetzt Journalist bei @RTLde und stellt @ABaerbock gekünstelt Fragen zu Afghanistan. Wie groß muss seine Geldnot als tagesschau-Rentner sein? #fremdschämen #RTLdirekt — Matthias Knödler ?? (@knut0669) August 16, 2021

Wie Zamperoni Laschet in den @tagesthemen hart aber fair attackiert – da wirkt (der mir stets sympathische) Jan Hofer im Gespräch mit Baerbock leider reichlich blass #RTLdirekt — Andre Karkalis (@AndreKarkalis) August 16, 2021

Ist es noch wem aufgefallen, dass Jan Hofer eben einmal nur „Frau..“ und dann keinen Namen gesagt hat? ? #RTLdirekt — Carolina (@fragilevirgh0e) August 16, 2021

Das bittere Fazit eines Twitter-Nutzers:

Man wollte mit diesem Format großspurig den Platzhirsch angreifen, hat aber nicht mal leise aufgeheult, sondern auf ganzer Linie versagt. — Fabs (@Fabbsomat) August 16, 2021