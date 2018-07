Victoria Beckham holt Starfotograf & Sohn Brooklyn für Kampagne

Dienstag, 24. Juli 2018 15:25 Uhr

Victoria Beckham kooperierte ein zweites Mal mit Reebok und die Kollektion soll schon bald erscheinen. Die 44-jährige Designerin veröffentlichte vergangenen Samstag (21. Juli) einen ersten Einblick in ihre neue Kollektion mit dem Sportschuhhersteller, die von keinem anderen als ihrem ältesten Sohn Brooklyn fotografiert wurde.

Die Zusammenarbeit des ehemaligen Spice Girls und der Marke, die von dem damaligen NBA Basketballspieler Shaquille O’Neal inspiriert wurde, steht bereits seit vergangenem Jahr fest. Dabei soll Beckhams Begeisterung insbesondere durch deren Stil der 90er geweckt worden sein, in den sie einen umso besseren Einblick bekam, als sie vergangenes Jahr die Reebok-Lager in Boston besichtigte. In einem Statement erklärt die brünette Schönheit: „Wenn ich an Reebok denke, dann denke ich an die 90er und Basketball, was uns dann natürlich wieder zurück zu Shaq führt. Diese Kollektion soll meiner Meinung nach einfach genau diese Zeit in Ehren halten. Denn Reebok und Shaq haben eine gemeinsame Vergangenheit, die aus Basketball und all diesen Dingen besteht, die ich in den Lagern gefunden habe.“

Nachdem die Mutter von vier gemeinsamen Kindern mit Ehemann David Beckham mit der Arbeit an den Produkten fertig war, fehlte nur noch ein geeigneter Fotograf. Da bietet es sich doch an, einen Sohn mit der Leidenschaft zur Fotografie zu haben.

Quelle: instagram.com

Studium nicht abgeschlossen

Denn auch wenn dieser seinen Kurs an der Fotografenschule in New York noch nicht abgeschlossen hat, lernte er genug, um seiner Mutter tatkräftig zur Seite zu stehen. Eines der von ihm geschossenen Bilder veröffentlichte die Designerin später auf ihrem Instagram-Account, um die baldige Veröffentlichung ihrer Kollektion bekannt zu geben. Es zeigt sie in einer dunkelblauen Hose und einem weißen T-Shirt mit dem roten Shaquille-Logo auf einer beigen Couch sitzend. Dazu schrieb sie die Worte: „EXKLUSIV!! Inspiriert von den 90er, Basketball und @shaq. Meine neue Kollektion erscheint nächste Woche am 26. Juli!“