Victoria Beckham, Kanye West & Co.: Diese Stars lächeln nie

Victoria Beckham ist bekanntlich die Vorreiterin für Auftritte auf dem Roten Teppich mit eingefrorenen Gesichtszügen und so einige Stars haben sich daran offenbar ein Beispiel genommen. Kein Fünkchen Freude, keine kleinen Lachfältchen, schon gar nicht Zähne zeigen – das scheinen die neuen Regeln auf den Red Carpets dieser Welt zu sein. Wir haben mal ein paar bekannte unfreundliche Gesichter für euch rausgesucht.

Sie sind uns noch als die zuckersüßen Zwillingsmädchen der Sitcom „Full House“ bekannt. Heute sehen Mary-Kate und Ashley Olsen nicht mehr so niedlich aus, sondern meist scheinbar schlecht gelaunt. Seit die beiden eher als Designerinnen im Rampenlicht stehen, haben sie sich wohl gedacht, dass zu einem seriösen Auftreten eben auch ein ständig ausdrucksloses Gesicht gehört. Mary-Kate sagte zu dem Thema einmal gegenüber der „Entertainment Weekly“: „Ich möchte eigentlich nicht, dass ein Foto von mir gemacht wird. Wenn überhaupt nur bei einer Veranstaltung auf dem roten Teppich oder einem Fotoshooting. Jedes Mal, wenn ich Paparazzi sehe, bedecke ich mein Gesicht, damit sie kein Bild bekommen, und dann bin ich nur die ‚gemeine Person, die nicht lächelt‘.“

Kristen Stewart war schon nicht zum Lachen zumute, als sie sich in einen Vampir verknallte („Twilight“), noch weniger aber in der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin prägte quasi den Ausdruck des „Resting Bitch Face“. Dabei ist es nicht so, als könne die jährige nicht lächeln. Wie sie Talkmaster Jimmy Fallon einmal verriet, ist das durchaus im möglichen Bereich, aber eben „nicht auf Knopfdruck“.

Die meisten Promis verzichten wohl einfach aus Prestige-oder Imagegründen aufs Lächeln in der Öffentlichkeit. Kim Kardashian hat aber einen ganz anderen Grund dafür, keine Miene zu verziehen. Der Reality-TV-Star lächelt fast nie für die Fotografen und vermeidet breites Grinsen – wegen Falten. 2014 verriet Miss Popo den etwas merkwürdigen Grunds ihres „No Smile Face“, als Social-Media-Nutzer fragten, warum sie die ganze Zeit so ernst und traurig aussieht. Kardashian antwortete, indem sie ein Foto von sich twitterte, auf dem sie mit einer Freundin sogar richtig herzlich lacht. Dazu schrieb sie: „Aber nicht zu oft, weil es Falten verursacht.“

Da wir gerade von Kim Kardashian reden – auch ihr Ehemann Kanye West steht wohl nicht besonders drauf, mal so richtig freundlich zu lächeln. Sobald die Kameras sich auf ihn richten, vergeht einem schon selbst das Lächeln – bei dem ernsten Ausdruck. Bekannt ist, dass er nicht der größte Paparazzi-Fan ist – vielleicht aber auch nicht der größte Falten-Fan. Man kann sich ja auch mal die Tipps seiner Liebsten aneignen.

Es wird schwer fallen, ein Foto von Eminem zu finden, auf dem er lächelt. Der Rapper grinst nie, wenn er fotografiert wird. Stattdessen zieht er lieber sein respekteinflößendes, ernstes „Ich-gegen-die-ganze-Welt“-Gesicht. Aber inzwischen ist man so daran gewöhnt, dass es eine absolute Neuigkeit wäre, wenn er tatsächlich mal lächeln würde.

Topmodel Bella Hadid zählt auch nicht gerade zu den „Lachern“ vor der Kamera. Die bildhübsche dunkelhaarige Schönheit hat sich offenbar irgendwann mal dazu entschieden, den Fotografen lieber einen kühlen Blick zu schenken. Das Äußere kann aber sehr oft über die Persönlichkeit hinwegtäuschen, denn die 22-Jährige sagt laut der Seite „Stars Insider“ von sich selbst, dass „die Menschen eigentlich oft sagen, das sie ganz anders sei, als man erwarten würde“. Sie sei sich bewusst darüber, dass sie „manchmal einschüchternd wirken“ könne. „Dabei liebe ich es, neue Leute kennenzulernen“, so Hadid. Ihre kleine Schwester, Gigi Hadid, lächelt übrigens immer. Tja, Schwestern und doch so unterschiedlich.

Es gab Zeiten, in denen Leonardo DiCaprio auf dem roten Teppich noch lächelte, aber in der letzten Zeit passiert das nur noch selten. Meistens sieht der Oscar-Preisträger gelangweilt aus, wenn er auf Red Carpet-Veranstaltungen erscheint. Der Schauspieler ist seit seiner Kindheit im Geschäft, und vielleicht ist es inzwischen auch einfach so, dass er solche Events als nicht mehr allzu spannend bewertet. Sogar bei den Oscars verzog der Hollywood-Star kaum eine Miene – das könnte aber auch daran gelegen haben, dass so einige schlechte Erfahrungen bei der Preisverleihung hinter ihm liegen.

Auch wenn sich die Stars manchmal nicht zu einem Lächeln durchringen können, lieben wir sie trotzdem.