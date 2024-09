Beauty & Fashion Victoria Beckham: Modische Fehltritte sind ‚keine Fehler‘

Victoria Beckham is seen on March 03, 2023 in Paris - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2024, 16:00 Uhr

Victoria Beckham erzählte, dass sie ihre früheren modischen Fauxpas nicht bereue, weil sie diese nicht als „Fehler“ betrachtet.

Die 50-jährige Modedesignerin gab zwar zu, dass sie bei einigen Looks aus der Vergangenheit „zusammenzuckt“, wobei sie jedoch fest davon überzeugt sei, dass alles, was sie getragen hat, damals „Sinn machte“.

In einem Interview gegenüber der ‚Sunday Times‘-Zeitung wurde Victoria danach gefragt, ob es ein Outfit gibt, bei dem sie zurückblickt und „zusammenzuckt“, und die Modeschöpferin antwortete: „Da gibt es so viele! Aber ich betrachte sie nicht als Fehler – sie machten damals alle irgendwie Sinn.” Beckham beschrieb ihren aktuellen Stil zudem als „reduziert, zeitlos, mit einer maskulinen Note“ und fügte hinzu, was sie gerne zu Dates mit ihrem Ehemann David trägt: „Alles, was mir Selbstvertrauen verleiht und mich zur besten Version meiner selbst macht, also ein Anzug oder ein seidiges Kleid. Parfüm ist auch ein so kraftvoller letzter Schliff – ich betrachte das als ein unsichtbares Accessoire.” Die Prominente besitzt mittlerweile ihre eigene Modelinie, die sie im Jahr 2019 auf Beauty-Produkte erweiterte. Victoria verriet, dass sie fünf Minuten am Tag mit ihrem Make-up verbringt, wobei sie lieber auf eine Foundation verzichtet und sich mit Produkten aus ihrer eigenen Linie auf die wichtigsten Bereiche konzentriert.