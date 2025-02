Stars Victoria Beckham: Neue Doku soll Karriere von Tochter Harper ins Rollen bringen

David, Victoria and Harper Beckham - Paris 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2025, 14:00 Uhr

Die Modedesignerin bringt mit Netflix dieses Jahr eine neue Doku über ihr Leben heraus. Ihre Tochter spielt dabei eine wichtige Rolle.

Victoria Beckhams neue Doku wird Berichten zufolge dazu dienen, ihre Tochter Harper der Welt vorzustellen.

Die ehemalige Spice Girls-Sängerin tritt in die Fußstapfen ihres Ehemanns David Beckham und dreht für Netflix eine neue Serie mit dem vorläufigen Titel ‚Victoria Beckham‘. Diese zeigt ihren Aufstieg in der Modewelt und begleitet sie bei den Vorbereitungen für eine Laufstegshow ihrer Fashion-Marke in Paris im vergangenen Jahr.

Ein Insider verrät gegenüber der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Diese Show ist Victorias große Hoffnung, Amerika zu knacken und ein bekannter Name zu werden, und das wird mit ein wenig Hilfe von Harper geschehen, die auf der Weltbühne eingeführt wird.“

Schon jetzt sei klar, dass die 13-Jährige „der Star der Dokumentation“ sein werde. Das habe ihre Mutter bewusst einkalkuliert: „Victoria ist eine sehr kluge Frau, wenn es um Marken und Selbstvermarktung geht, sie macht das schon seit mehr als 25 Jahren.“ Harper ist das jüngste Kind von Victoria und David Beckham und stand bisher weniger im Rampenlicht als ihre älteren Brüder – Brooklyn (25), Romeo (22) und Cruz (19). Die Familie habe alles dafür getan, sie so lange wie möglich zu „beschützen“.

Der Insider fügt hinzu: „Es gab schon lange die Befürchtung, dass [Harper] wie Paris Hilton enden würde, wenn man sich nicht richtig um sie kümmern würde. Natürlich haben sie sie beschützt.“ Nun sei für Harper die Zeit gekommen zu glänzen. „Victoria weiß, dass die Leute ununterbrochen über sie reden werden: Das ist sozusagen das Alleinstellungsmerkmal der Show. Die Welt wird ihre einzige Tochter kennenlernen.“ Den Berichten zufolge könnte Harper nach ihrem 14. Geburtstag im Juli und noch vor der Premiere der Dokuserie sogar ihren eigenen Instagram-Account bekommen.