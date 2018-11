Victoria Beckham: So emotional haben wir sie noch nie gesehen

Montag, 12. November 2018 18:09 Uhr

Victoria Beckham (44) wurde am Sonntagabend bei den “People’s Choice Awards 2018” in Kalifornien als “Fashion Ikone” geehrt. Sichtlich berührt von dieser großen Ehre, drückte sie ihre Dankbarkeit in ihrer Rede aus.

Völlig unerwartet emotional stand das ehemalige Spice Girl nicht frei redend, sondern mit Karten in der Hand auf der Bühne: “Ich entschuldige mich, dass ich von Karten ablese. Ich habe mein Mikrofon vor langer Zeit schon aus der Hand gegeben und werde jetzt immer sehr nervös, wenn ich auf einer Bühne stehe und ein Mikrofon sehe.”

Hommage an die Spice Girls

Auch eine kleine Hommage an ihre Spice-Girls-Zeit baute “Posh Spice” in ihre Rede ein: „Ich habe mir immer gesagt: ‘Träume groß und träume dann noch größer.’ Ich wollte zeigen, wenn ich es kann, dann kann es wirklich jeder. Was du erreichen kannst, kann wirklich grenzenlos sein, wenn du -wirklich, ich kann mir nicht helfen- wenn du es willst, wenn du es wirklich, wirklich willst.“, sagte sie und verwies damit auf ihren “Spice Girls”-Klassiker „ Wannabe “.

Quelle: instagram.com

Zweite Heimat

Victoria freute sich sichtlich, als ihr der Preis von Schauspielerin und Model Amber Valletta (44) überreicht wurde. Aber nicht nur über die Ehrung selbst, sondern auch darüber wieder in Los Angeles zu sein: „Ich bezeichne L.A. gerne als meine zweite Heimat und es ist wundervoll wieder hier zu sein und diesen Preis entgegenzunehmen.”

Außerdem dankte sie während dieser Rede auch der Feuerwehr, die gerade gegen die Waldbrände ankämpft :„Es ist eine harte Zeit und ich schicke allen meine Liebe, die gerade von diesem fürchterlichen Feuer betroffen sind. Und ich möchte noch gerne meine Bewunderung an die Feuerwehr ausdrücken: Ihr macht einen so unglaublichen Job!”