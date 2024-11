Stars Victoria Beckham: Ruhm ist ihr nicht mehr so wichtig Victoria Beckham macht sich mit zunehmendem Alter „weniger Sorgen“ um ihren Ruhm. Die 50-jährige Modedesignerin wurde in den späten 1990er Jahren an der Seite von Geri Halliwell, Mel B, Emma Bunton und Melanie C als Teil der Spice Girls weltbekannt, gab aber zu, dass ihr nach drei Jahrzehnten in der Branche der Gedanke, „von Paparazzi […]