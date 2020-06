Victoria Beckham will nach George Floyds Tod alles ändern

Victoria Beckham versprach jetzt, ihre Modelinie konzeptioneller zu gestalten, nachdem sie sich Zeit genommen hat, über Veränderungen nachzudenken.

Am Freitag teilte die 46-Jährige auf Instagram einen längeren Beitrag über ihre gleichnamige Modelinie, in dem sie erklärte, dass sie „diese Woche einen Schritt zurückgetreten“ sei, um sich darauf zu konzentrieren, wie sie ihre Marke verändern könne, um die „Black Lives Matter“-Bewegung zu unterstützen.

„Es ist klar, dass es unsere Aufgabe ist, sich zu äußern und ich möchte meine Plattform für Bildung, Konversation und Veränderung nutzen. Die Modebranche spielt eine große Rolle und für mich beginnt sie sowohl innerhalb meines Unternehmens als auch innerhalb der Firmen, mit denen wir extern zusammenarbeiten „, schrieb Beckham.

Verhaltens-Schulungen für Mitarbeiter

In ihrem Beitrag legt sie die Änderungen dar, die sie zur Weiterentwicklung des Unternehmens vornehmen möchte, beginnend mit einer „internen Arbeitsgruppe“, die dafür verantwortlich sein soll, „alles von den Teams und Talenten bis zu den Castings, Lieferanten und Partnern zu überprüfen“.

Und weiter heißt es: „Diese Gruppe wird dazu beitragen, die Partner zur Rechenschaft zu ziehen und sicherzustellen, dass die kurz- und langfristigen Maßnahmen unsere Erkenntnisse widerspiegeln“, fügte Beckham hinzu.

Die Designerin will auch zusätzliche Teamtrainings durchführen, um die Mitarbeiter darin zu schulen, wie man besser zuhört und sich gegenseitig unterstützt, wie man diskutiert und wie man „unbewusste Vorurteile in sich selbst und im gesamten Unternehmen“ besser erkennt. „Obwohl sich die Dinge an einem Tag nicht ändern oder lösen lassen, können wir es kaum erwarten, einen weiteren Tag zu beginnen. Ich bin absolut entschlossen, besser zu werden und mehr zu tun, sowohl persönlich als auch beruflich“, fuhr die Mutter von vier Kindern fort.

„Nicht von der Seitenlinie aus zusehen“

Die Ehefrau von David Beckham ermutigt auch andere Marken und Unternehmen, ähnliche Ideen zu fördern, um sicherzustellen, dass „alle eine Rolle bei diesem wichtigen Thema spielen“. In der vergangenen Woche hat sie bereits mehrmals in den sozialen Medien über die „Black Lives Matter“-Bewegung gesprochen und berichtet, wie „tief bewegt“ sie vom „tragischen Tod von George Floyd“ sei.

„Ich habe viel darüber nachgedacht, und als Mama von vier Kindern ist mir am meisten aufgefallen, wie wichtig es ist, nicht von der Seitenlinie aus zuzusehen, ohne etwas zu tun“, so Beckham kürzlich auf Instagram.