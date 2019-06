Victoria Beckham zeigt ihre Urlaubs-Schnappschüsse

Dienstag, 4. Juni 2019 10:14 Uhr

Familienurlaub in Florida: Da lächelt sogar die sonst so bierernste Victoria Beckham (45). Oder deutet es zumindest an. Während sich ihr Mann, die britische Fußball-Ikone David Beckham (44), zuletzt um die Gründung seines neuen Fußball-Vereins „Inter Miami“ kümmerte, nutzte der Brite jetzt die vergangene Woche für eine dortige Auszeit mit seiner Familie.

Dabei scheint die ganze Familie eine gute Zeit verlebt zu haben, wie man auf Schnappschüssen sehen kann. So präsentiert Victoria auf einem ausgelassenen Familenfoto so etwas wie den Hauch eines entspannten Lächelns. Ein denkwürdig wie seltener Anblick.

Eine geile Zeit

Dabei konnten die Kids Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7) angeln und Alligatoren beobachten. Sohn Brooklyn sorgte zuletzt für Negativ-Schlagzeilen, da er sich öffentlich mit seiner Freundin Hana Cross (21) zoffte.

Auch der 16-jährige Romeo schien während des Urlaubs deutlich Spaß zu haben. Auf Instagram veröffentlichte er ein Bild am Pool mit lässiger “Daumen-Hoch-Pose“. Während man im Hintergrund seine Eltern plantschen sieht. Nach diesen recht persönlichen Einblick in den Urlaub der Backhams bleibt einem nur ein Gedanke: Was für eine nette Familie.