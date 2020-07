Victoria Justice bekommt Heiratsantrag von heimlichem Verehrer

Per Luftwerbung erhielt Schauspielerin Victoria Justice zuletzt einen anonymen Heiratsantrag. Jetzt versucht sie, den heimlichen Verehrer ausfindig zu machen.

Die US-Schauspielerin Victoria Justice (27, „Eye Candy“) hat einen heimlichen Verehrer. Am Himmel über Santa Monica richtete ein bisher Unbekannter einen Heiratsantrag an sie – per Flugzeug. Die Botschaft ihres Verehrers: „Ich liebe dich Victoria Justice. Willst du mich heiraten?“

Kurz darauf postete der „Victorious“-Star ein Foto der Aktion auf Instagram und schrieb: „Anscheinend flog das hier heute über Santa Monica!“ Dass sie sich verlobt habe, seien Neuigkeiten für sie. Doch Justice machte dem Unbekannten auch Hoffnung: „Bis sich dieser geheime Verehrer offenbart, schätze ich, lautet meine Antwort … vielleicht?“ Wenn es da draußen eine andere Victoria Justice gebe, „die sich gerade verlobt hat, dann Glückwunsch Mädel! Wie romantisch. Ist das nicht auch eine wunderbare Handlung für eine romantische Komödie?“

Victoria Justice selbst scheint derzeit Single zu sein. Das bestätigte eine Sprecherin der Schauspielerin auch dem US-Promi-Portal „TMZ“. Justice sei definitiv nicht verlobt und sie sei auch in keiner ernsthaften Beziehung. Vergangenes Jahr trennte die Schauspielerin sich Medienberichten zufolge nach rund drei Jahren Beziehung von ihrem Ex-Freund Reeve Carney (37, „Penny Dreadful“).

