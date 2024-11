Die schönste Frau der Welt Victoria Kjaer Theilvig wird erste dänische Miss Universe

Victoria Kjaer Theilvig gewann die Wahl zur Miss Universe in Mexiko-Stadt. (dr/spot)

SpotOn News | 17.11.2024, 08:55 Uhr

Victoria Kjaer Theilvig schreibt Geschichte: Die 21-jährige Dänin setzte sich bei der 73. Miss-Universe-Wahl in Mexiko-Stadt gegen 126 Konkurrentinnen durch. Die ehemalige Profitänzerin ist die erste Gewinnerin aus ihrem Land.

Victoria Kjaer Theilvig (21) aus Dänemark ist die neue Miss Universe. Bei der 73. Auflage des renommierten Schönheitswettbewerbs in Mexiko-Stadt setzte sich die ehemalige Profitänzerin und Tierschutzaktivistin gegen 126 Mitbewerberinnen durch. Es ist der erste Sieg einer dänischen Teilnehmerin in der Geschichte des Wettbewerbs.

In einem emotionalen Finale wurde Theilvig von ihrer Vorgängerin Sheynnis Palacios (24) aus Nicaragua gekrönt. Die Dänin, die im Diamantenhandel arbeitet, konnte sich im Endspurt gegen Miss Nigeria durchsetzen, während Miss Mexiko den dritten Platz belegte. "Ich stehe hier heute, weil ich Geschichte schreiben und Veränderung bewirken will", sagte die sichtlich bewegte Gewinnerin in ihrer Siegesrede laut CNN.

Inklusion im Fokus

Der seit 1952 ausgetragene Wettbewerb setzte in diesem Jahr besondere Zeichen für mehr Inklusion. Erstmals gab es keine Altersbegrenzung mehr – die älteste Teilnehmerin war die 40-jährige Miss Malta Beatrice Njoya, selbst dreifache Mutter. Bereits im Vorjahr waren verheiratete Frauen und Mütter erstmals zugelassen worden. Mit Kuba kehrte nach 57 Jahren Pause erstmals wieder eine Nation in den Wettbewerb zurück. Auch Belarus, Eritrea und die Malediven feierten ihre Premieren. Deutschland wurde von Pia Theissen (26) aus Köln vertreten.

Video News

Die Entscheidung fiel nach mehreren Durchgängen, in denen die Kandidatinnen ihr Können unter Beweis stellen mussten. Nach einer ersten Vorauswahl der Top 30 basierend auf den Vorausscheidungen am Donnerstag, die auch einen spektakulären nationalen Kostümwettbewerb beinhalteten, folgte eine Bademodenschau. Anschließend präsentierten sich die verbliebenen zwölf Teilnehmerinnen in eleganten Abendroben. In der finalen Fragerunde mussten die letzten fünf Kandidatinnen ihre Schlagfertigkeit und ihr Geschick im Umgang mit komplexen Themen wie Führungsstärke und Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen.

Robin Thicke sorgte für die musikalische Untermalung

Die neue Miss Universe überzeugte dabei besonders mit ihrer authentischen Art. Auf die Frage, wie sie leben würde, wenn niemand sie verurteilen würde, antwortete Theilvig selbstbewusst: "Ich würde nichts ändern – ich lebe jeden Tag so, wie ich bin." Die Show wurde von "Saved by the Bell"-Star Mario Lopez (51) und Ex-Miss-Universe Olivia Culpo (32) moderiert, während Sänger Robin Thicke (47) sowie der Black Eyed Peas-Sänger Taboo (49) für die musikalische Unterhaltung sorgte.