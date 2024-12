Die Moderatorin im Interview Victoria Swarovski: Das ist ihr größter Weihnachtswunsch

Victoria Swarovski ist schon längst in Weihnachtsstimmung. (obr/spot)

SpotOn News | 16.12.2024, 10:00 Uhr

"Familie und Weihnachten, das gehört für mich einfach zusammen", schwärmt Victoria Swarovski. Die Moderatorin freut sich schon sehr auf die ruhige Zeit, auch um ihre Akkus wieder aufzuladen.

"Für mich ist Weihnachten mit die schönste Zeit im Jahr", schwärmt Victoria Swarovski (31). "Die ganze Familie kommt zusammen, wir schmücken den Weihnachtsbaum und machen es uns alle schön." Auch in Sachen Geschenke hat die Moderatorin bereits vorgesorgt. Als Markenbotschafterin von Braun legt sie für "die Mädels in der Familie" ein Beauty-Must-have unter den Baum.

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

Victoria Swarovski: Ja, voll! Ich freue mich schon sehr auf die ruhige Zeit. Für mich ist Weihnachten mit die schönste Zeit im Jahr. Ich liebe es alles schön weihnachtlich zu dekorieren und es sich so richtig gemütlich zu machen. Die Zeit um Weihnachten nutze ich auch immer, um die Akkus wieder aufzuladen, bevor es im neuen Jahr dann wieder heißt "Let's Dance".

⁠Haben Sie Ihre Geschenke schon alle besorgt?

Swarovski: Teils, teils. Vieles besorge ich schon über das Jahr verteilt. Für die Mädels in der Familie gibt es ein IPL Gerät von Braun. Das, was dann noch auf den Wunschzetteln steht, besorge ich last minute kurz vor Weihnachten. Nachdem ich beruflich recht viel unterwegs bin und nicht wirklich viel Zeit zum Shoppen habe, geht's manchmal einfach nicht anders.

Was wünschen Sie sich selbst?

Swarovski: Mir ist bewusst, dass ich ein privilegiertes Leben führe, Materielles steht da nicht oben auf der Liste. Mein größter Wunsch ist es gesund zu bleiben und weiter das machen zu können, was mir Freude bereitet. Am meisten Freude bereiten mir persönliche Geschenke, Zeit mit meinen Freunden, die eher einfachen Dinge, die das Leben so schön machen.

⁠Welche Weihnachtstraditionen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Swarovski: An Weihnachten kommt bei uns die ganze Familie zusammen, wir schmücken den Weihnachtsbaum und machen es uns alle schön. Familie und Weihnachten, das gehört für mich einfach zusammen. Mein Vater liest auch immer eine Weihnachtsgeschichte vor und wir kochen zusammen.

⁠Was gehört Weihnachten bei Ihnen unbedingt auf den Speiseplan?

Swarovski: Das ist immer unterschiedlich, je nachdem auf was wir Lust haben. Aber nichts Übertriebenes, mit super viel Aufwand. Wir kochen zwar alle zusammen, wollen aber natürlich nicht den ganzen Tag in der Küche verbringen.

⁠Plätzchen, Weihnachtsgans und jede Menge Schokolade: Achten Sie auch während der Feiertage auf Ihre Figur?

Swarovski: Fit und in shape zu sein, gehört zu meinem Job, aber an Weihnachten gibt es da keine Einschränkungen. Zu Weihnachten gehören all die Leckereien einfach dazu.

Mit der Weihnachtszeit beginnt auch der Endspurt für 2024, wie sieht Ihre persönliche Bilanz für das Jahr aus?

Swarovski: Ich bin super dankbar für all das, was ich in diesem Jahr erleben durfte. Beruflich hat sich mit der Moderation des Bambi ein Traum erfüllt. Auch die Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" war ein absolutes Highlight, eine Sendung zusammen mit diesen drei Größen des Genres zu moderieren, war schon wie ein Ritterschlag.

Was wünschen Sie sich für 2025?

Swarovski: Dass ich gesund bleibe und weiter das machen darf, was ich liebe und mir sehr viel Spaß bereitet.