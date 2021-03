Victoria Swarovski: „Kann mir gut vorstellen, mit 30 Mutter zu sein“

Victoria Swarovski moderiert "Let's Dance" (hub/spot)

30.03.2021 13:45 Uhr

Victoria Swarovski ist seit etwa vier Jahren verheiratet. Auch über Kinder denken sie und ihr Ehepartner Werner Mürz nach, wie sie nun verriet.

„Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski (27) hat in einem „Bunte“-Interview verraten, dass ihr Ehemann Werner Mürz bald die weitere Familienplanung angehen möchte: „Wenn es nach meinem Mann ginge, müssten wir nicht länger mit dem Nachwuchs warten“, sagte sie in einem Interview mit dem Magazin „Bunte“. Der TV-Star und der Unternehmer sind seit knapp vier Jahren verheiratet.

Auch Swarovski wünscht sich Kinder, die 27-Jährige erklärt: „Es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt für Mann und Frau, aber ich denke, dass ich noch etwas Zeit habe. Wir haben uns jetzt erstmal einen kleinen, süßen Hund angeschafft, und ich kann mir sehr gut vorstellen, spätestens mit 30 Mutter zu sein.“

„Traumschiff“-Auftritt an Ostern

Ihre Fans können sich unterdessen schon auf Ostern freuen. Am Ostersonntag steuert das „Traumschiff“ (20:15 Uhr, ZDF) das Thaa-Atoll auf den Malediven im Indischen Ozean an und Victoria Swarovski ist zum ersten Mal mit an Bord des TV-Kreuzfahrtschiffs. Sie spielt Tanzlehrerin Mia Wagner.