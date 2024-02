Cowboyhut und Sonnenuntergang Victoria und David Beckham: Süße Liebeserklärungen zum Valentinstag

Victoria und David Beckham zelebrieren ihre Liebe jedes Jahr mehrmals. (mia/spot)

SpotOn News | 14.02.2024, 19:01 Uhr

Victoria und David Beckham wissen, wie man den Valentinstag zelebriert. Auch dieses Jahr lassen sie die Welt mit romantischen Bildern und öffentlichen Liebesbotschaften auf Instagram an ihrer Liebe teilhaben.

Es ist fast schon eine Tradition am Valentinstag: Victoria (49) und David Beckham (48) haben den Tag der Liebe genutzt, um ihre jeweils bessere Hälfte öffentlich zu feiern. Auf Instagram huldigte das Promi-Pärchen seiner Liebe.

Video News

Victoria Beckham postete ein Foto sowie ein Video von Beckham, auf dem er mit Cowboy-Hut posiert, an einem an der Decke angebrachten Ring schwingt und auf ein Trapez klettert. Dazu schreibt die Designerin: "Alles Gute zum Valentinstag, Cowboy. Liebe dich so sehr @davidbeckham!!! Küsse." Den Post garniert Posh Spice unter anderem mit einem Cowboy- und einem Pferd-Emoji. Außerdem verlinkte sie alle vier Kinder.

Romantisches Kuss-Foto beim Sonnenuntergang

Auf der Seite von David Beckham wurde es noch etwas romantischer: Er teilte ein Bild von sich und seiner Frau, auf dem sie vor einem blutroten Sonnenuntergang im Meer stehen und sich küssen, wobei Victoria ihren Arm leidenschaftlich um ihren Mann geschlungen hat.

Der ehemalige Fußball-Profi schreibt mit vielen pinken Herzen dazu: "Alles Gute zum Valentinstag an eine unglaubliche Ehefrau, Mutter und beste Freundin. Ich liebe dich. Ich meine, ich fand sie einfach toll." Mit dem letzten Satz spielt Beckham auf eine Aussage an, mit der beide unabhängig voneinander in ihrer gemeinsamen Netflix-Doku "Beckhams" ihr Kennenlernen beschrieben haben.

Auch David Beckham vergisst seine Kinder am Tag der Liebe nicht. So verlinkte er alle Kids und gratulierte auch ihnen: "Alles Gute zum Valentinstag, Kiddies."

Victoria und David Beckham lernten sich 1997 auf dem Höhepunkt ihrer beider Karrieren während eines Fußballspiels von Beckham kennen. Nur ein Jahr später folgte die Verlobung. Dieses Jahr im Juli feiert das Paar bereits seinen 25. Hochzeitstag. Sie haben vier gemeinsame Kinder: Brooklyn Beckham (24), Romeo Beckham (21), Cruz Beckham (18) und Harper Beckham (12).