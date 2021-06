Victoria von Schweden feiert mit der Familie

Victoria von Schweden mit ihrer Familie (hub/spot)

06.06.2021 14:14 Uhr

In Schweden ist der 6. Juni Nationalfeiertag. Bei den Royals wird dafür dekoriert, wie Kronprinzessin Victoria auf Instagram zeigt.

Kronprinzessin Victoria (43) und Daniel von Schweden (47) haben anlässlich des schwedischen Nationalfeiertags neue Bilder von sich und ihren Kindern, Prinzessin Estelle (9) und Prinz Oscar (5), veröffentlicht. Die Fotos zeigen Victoria und Estelle in weiß-gelb-blauer Tracht. Die royale Familie teilte zudem auf Instagram ein kurzes Video, in dem sie Schloss Haga mit schwedischen Flaggen schmückt, und einen „schönen Feiertag“ wünscht.

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag in diesem Jahr erneut kleiner aus. König Carl XVI. Gustaf (75), Königin Silvia (77), Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel nehmen aber an Veranstaltungen teil. Unter anderem eröffneten die Royals eine Ausstellung, am Abend sind weitere Termine geplant.