„Victoria’s Secret“-Engel Karolina Kurkova ist wieder Mutter geworden

Karolina Kurkova ist erstmals Mutter einer Töchter geworden (stk/spot)

10.05.2021 07:05 Uhr

Genau zum Muttertag hat Model Karolina Kurkova ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Erstmals wurde sie damit Mama einer Tochter.

Perfektes Timing bei „Victoria’s Secret“-Model Karolina Kurkova: Genau am Muttertag ist die 37-Jährige zum dritten Mal Mama geworden. Die frohe Kunde der Geburt eines gesunden Mädchens hat Kurkova via Instagram mitgeteilt. Zu einem Bild der Kleinen verriet sie sogleich auch deren Namen: „Willkommen Luna Grace, unser kleiner Engel. (…) Wir sind so verliebt #Muttertag.“

Gemeinsam mit Ehemann Archie Drury (46) hat sie bereits die beiden Söhne Tobin Jack (11) und Noah Lee (5). Pünktlich zum Muttertag hat sie nun also ihr erstes Töchterchen bekommen. Dass sie erneut Nachwuchs erwartet, hatte Kurkova bereits im Dezember des vergangenen Jahres ebenfalls auf Instagram mit einem Nacktfoto von sich bekanntgegeben.