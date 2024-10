Lernte es auf der Eras Tour Victoria’s Secret Show: Gigi Hadid präsentierte Pose von Taylor Swift

Gigi Hadid (l.) zeigte auf dem Laufsteg, was sie von Taylor Swift gelernt hat. (paf/spot)

SpotOn News | 17.10.2024, 13:31 Uhr

Model Gigi Hadid hat bei der Victoria's Secret Show eine Pose von Sängerin Taylor Swift in ihren Walk integriert. Wie der Superstars es ihr zuvor gezeigt hatte, reckte Hadid zu Beginn des Auftritts den Arm in die Höhe.

Gigi Hadid (29) hat Taylor Swift (34) auf dem Laufsteg von Victoria's Secret mit einer besonderen Pose Tribut gezollt. Das Model eröffnete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16. Oktober) die Comeback-Show des Dessous-Labels. Bevor sie in einem babyrosa Playsuit den Catwalk eroberte, hielt sie inne und winkte dem Publikum zu. Dabei reckte sie einen Arm in die Höhe und winkelte ihre Hand leicht ab – genauso wie Swift es oft auf ihrer Eras Tour getan hatte.

Dass Hadid ihre Freundin imitierte, war kein Zufall. Vor der Show kündigte sie in einem Interview mit "Entertainment Tonight" an, sie werde "etwas Neues auf dem Catwalk" präsentieren. "Es gibt eine Komponente, die mir von Taylor auf ihrer Tour beigebracht wurde", führte das Model aus. "Bei einer ihrer Proben sagte sie: 'Ich werde dir zeigen, wie wir das machen.' Das habe ich getan, und jetzt wende ich es heute Abend an", verriet sie vorab.

Taylor Swift war bereits Gast bei Victoria's Secret

Wie sie weiter erzählte, werde die Sängerin sie vermutlich von zuhause aus supporten. "Ich denke, wenn sie noch eine Nacht haben, bevor er geht, werden sie es sich wahrscheinlich auf der Couch gemütlich machen", mutmaßte das Model über die Pläne von Swift und Travis Kelce (35).

Swift teilte sich den Laufsteg bereits selbst mit den Engeln. 2013 performte sie an der Seite von Fall Out Boy einen Song der Rockband und gab solo ihren Hit "I Knew You Were Trouble" zum Besten. Ein Jahr später führte sie ihre Lieder "Blank Space" und "Style" auf.

Gigi Hadid lief 2015 erstmals für Victoria's Secret. Nachdem sie auch 2016 für die Marke modelte, setzte sie für die Show im Jahr 2017 aus. 2018 war sie Teil der vorerst letzten Modeschau des Unterwäsche-Herstellers. Sechs Jahre später feierte sie nun ihr Comeback. Neben ihrem pinken Outfit präsentierte sie einen roten Body, zu dem sie eine voluminöse Boa trug. Ihre Modelschwester Bella Hadid (28) schnallte sich für das große Event ebenfalls zum ersten Mal seit 2018 Engelsflügel um.