Video: Adam Driver ist dank Burberry die Sex-Bombe 2021

31.07.2021 00:42 Uhr

Adam Driver geht für Burberry mit einem Pferd schwimmen und raubt dabei schlichtweg allen Fans den Verstand.

Okay, die Würfel sind gefallen. Schauspieler Adam Driver (37) hat sich vom semi-heißen Typen aus der Serie „Girls“ zur Ultra-Sexbombe gemausert.

Als das neue Werbegesicht für das Burberry-Parfüm „Hero“ raubt der 37-Jährige wohl zunehmend allen den Verstand. Wer Adam Driver als sexy Zentauren nicht attraktiv findet, muss eindeutig tot sein.

Adam Driver gehört nicht wie Henry Cavill (38) oder Chris Evans (40) zu den klassisch schönen Männern in Hollywood. Aber vielleicht liegt gerade darin seine Attraktivität. Mit seiner riesigen Nase, seine seit Jahren langen (!) dunklen Haaren, den manchmal traurig wirkenden Augen und über 1,90 Metern unterscheidet er sich definitiv von anderen Männern. Hinzukommt natürlich, dass er seit seiner „Star Wars“-Rolle als Bösewicht Kylo Ren extrem durchtrainiert ist.

Sein sehniger Körper kommt in dem neuen Spot ganz wunderbar zur Geltung. Oben ohne rennt der Star neben einem Pferd am Strand entlang. Schwimmt mit dem Tier durch das Wasser und verwächst am Ende im Sonnenlicht mit ihm zu einer Gestalt.

Die ruhigen und trotzdem sehr energetischen Bilder, strozen nur so vor Leben, Schönheit und Sex. Riccardo Tisci (46), der Creative-Director des Labels Burberry freut sich, Adam Driver als Gesicht der Kampangne gewählt zu haben. In einem Statement erklärte er: „Ich wollte, dass Burberry Hero die moderne Männlichkeit verkörpert, mit der Essenz der menschlichen und tierischen Instinkte spielt und die Dualität zwischen Stärke und Sensibilität betont.“

In dem Hollywood-Star sehe er ein Sinnbild dafür, was Männlichkeit heute bedeutet, nämlich „wie Stärke subtil sein kann und Emotionen stärken können.“

Untermalt werden Adam Driver und die anmutigen Bilder von den zarten Tönen von FKA Twigs (33). Ihr Song „Two Weeks“ rundet den Clip perfekt ab. Der Track aus dem Jahr 2014 kommt bereits ins verflixte siebte Jahr, hat an seinem sexy Vibe aber nicht einen Hauch verloren.

Ähnlich wie Drivers Sexappeal schafft auch FKA Twigs mit ihrer Stimme eine extrem erotische Atmosphäre, ohne dabei laut zu werden.

Nicht nur wir, auch die Userinnen auf Twitter wissen nicht mehr an sich zu halten. Während die eine den Spot gleich als ein Werk des Herren bezeichnet, fällt der anderen plötzlich ein, dass Adam Driver definitiv ihr Schwimmlehrer werden sollte.

Bei dem Parfüm handelt es sich zwar um einen Männerduft, aber alle Userinnen sind sich jetzt schon einig, dass sie einen Kauf in Betracht ziehen, nur um sich Adam Driver näher zu fühlen.

I’m confused. Is he a merman, a centaur-merman – or is it ‚just add water‘ to get centaur. I FREAKIN‘ love this song by FKTwigs – just having Adam Driver swimming in water to this song is ENOUGH for me to want to buy the fragrance for my man! #Burberry #BurberryHero #AdamDriver https://t.co/oTU0UrJqYO

— Bronny Lane (@BronnyLane) July 28, 2021