25.01.2021 12:12 Uhr

Video: Alles auf Neuanfang? Pietro bei Laura Maria entdeckt

Immer wieder gibt es Indizien dafür, dass Pietro Lombardi wieder mit seiner Ex zusammen ist. Jetzt taucht er sogar bei ihr Zuhause auf...

Können sich die Fans von Pietro Lombardi auf ein Liebes-Comeback mit seiner letzten großen Liebe Laura Maria freuen? Es scheint zumindest so: Der Sänger gab kürzlich zu, immer noch Gefühle für die Influencerin zu haben. In einer emotionalen Instagram-Story offenbarte auch die Blondine, dass sie immer noch Gefühle für den DSDS-Gewinner habe. Nun dürften Fans vom Team Lombardi nicht schlecht gestaunt haben, denn Pietro Lombardi tauchte in einem Instagram-Live von Laura Maria auf.

