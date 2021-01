19.01.2021 15:06 Uhr

Video: Angelique Kerber feiert Quarantäne-Party

Angelique Kerber hat ihren Geburtstag alleine im Hotelzimmer verbracht. Vor den Australien Open musste sich die Tennis-Beauty nämlich in Quarantäne begeben.

Angelique Kerber (33) hat ihren Geburtstag zuletzt einsam und alleine in ihrem Hotelzimmer in Melbourne gefeiert. Auch an ihrem Ehrentag, musste sich die Blondine nämlich an die strengen Quarantäne-Regelungen vor den Australien Open halten. Gute Laune scheint die gebürtige Bremerin dabei aber dennoch gehabt zu haben.

Im Video zeigt die Tennis-Granate, wie man auch ohne Gäste seinen Spaß haben kann.