Video: Bachelor 2021: Steht die Gewinnerin schon längst fest?

19.02.2021 19:45 Uhr

„Der Bachelor“ geht nächste Woche Mittwoch gerade erst in die sechste Folge, doch die Gewinnerin steht angeblich schon fest. Welche Lady anscheinend die letzte Rose bekommt, verraten wir im Video.

Gerade erst lief die fünfte Folge der diesjährigen Staffel von „Der Bachelor“ im TV – doch viele Fans sind sich anscheinend schon jetzt sicher, wer die letzte Rose von Niko Griesert (30) bekommen wird…

Ist sie schon die Gewinnerin?

In der letzten Folge der Datingshow „Der Bachelor“ zogen Junggeselle Niko Griesert und seine Kandidatinnen von Berlin in ein Chalet nach Bayern. Nach all den Einzel- und Gruppendates der bisherigen Ausgaben kristallisiert sich für die Zuschauer bereits eine klare Favoritin heraus. Auch die beiden Ex-Bachelor Andrej Mangold und Paul Jahnke stimmen den Zuschauern zu.

Wer gemeint ist, verraten wir im Video.