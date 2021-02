Video: „Bauer sucht Frau“-Landwirtin Denise bereut den Umzug mit Nils

16.02.2021 16:20 Uhr

Gibt es bei dem "Bauer sucht Frau"-Paar Denise und Nils die erste Liebeskrise? Die Bio-Bäuerin verrät bei Instagram, dass sie den Umzug mit ihrem Verlobten mittlerweile bereut.

In der letzten Staffel von „Bauer sucht Frau“ sorgte die toughe Landwirtin Denise für reichlich Liebes-Chaos und es scheint, als ob das Drama auch ohne Kameras im Alltag weitergeht. So verriet die hübsche Blondine, dass sie den Umzug mit ihrem Verlobten bereits bereue und deshalb regelmäßig Tränen fließen. Und auch am Valentinstag gab es statt einem süßen Pärchen-Posting ein freizügiges Bild im Schnee mit einem eher unromantischen Text: „Manchmal darf man einfach mal das tun, was man so aus tiefstem Herzen mochte, drauf geschissen, was andere von einem denken oder von einem halten. Einfach das machen, wo nach einem der Kopf steht und genau das, werde ich ein Leben lang tun.“ Was da genau los ist, verraten wir euch hier im Video!