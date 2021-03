Video: “Bauer sucht Frau“-Stars Gerald & Anna Heiser zeigen ihr Baby

01.03.2021 09:54 Uhr

Fans der “Bauer sucht Frau"-Stars Gerald und Anna Heiser kommen momentan voll auf ihre Kosten! Was uns bei all den Aufnahmen allerdings auffällt: nirgendwo ist das Gesicht ihres Neugeborenen Sohnes zu sehen.

Landleben und Babyfreuden – was für eine Kombination! Seit Januar 2021 schwelgen die “Bauer sucht Frau„-Stars Anna Heiser und ihr Gerald mit ihrem Neugeborenen im Familienglück. Nach einem Monat Babypause ist das Paar nun aber wieder in den sozialen Netzwerken aktiv und lässt die Fans an ihrem neuen Familien-Alltag teilhaben.

„Wir möchten einfach nur unseren Sohn schützen“

Auch wenn Gerald und Anna den Namen ihres Sohnes noch nicht verraten wollen („Wir möchten einfach nur unseren Sohn schützen“), haben sie dennoch ein süßes Detail mit der Welt geteilt: „Ja, er hat viele Haare“ – wie sein Vater! In der Tat hat der Kleine für sein Alter auffallend dichtes Haar, wie man auf den Aufnahmen sehen kann.

Hier im Video zeigen wir euch die süßen Schnappschüsse!