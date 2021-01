18.01.2021 09:46 Uhr

Video: Bei Ankunft Festnahme – Mit Nawalny im Flieger nach Moskau

Nach seiner Landung in Moskau ist Oppositionspolitiker und Kremlgegner Alexej Nawalny umgehend festgenommen worden. US-Außenminister Mike Pompeo fordert seine Freilassung, Vize-Kanzler Scholz spricht von einer rechtswidrigen Verhaftung.

Der 44-jährige Kremlgegner und wurde noch an der Passkontrolle von Polizisten abgeführt. Ihm wird vorgeworfen, während seines Aufenthalts in Deutschland wiederholt gegen die Auflagen einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verstoßen zu haben. Diesen Akt sehen die meisten ausländischen Vertreter als reine Machtdemonstration Made in Moskau.

Alexej Nawalny verabschiedete sich von seiner Frau Julia. Seine Anwältin durfte ihn offenbar nicht begleiten. Der 44-Jährige war am Sonntag in Begleitung zahlreicher Journalisten aus Berlin abgeflogen, darunter auch Euronews-Reporterin Galina Polanskaya. Sie saß nur eine Reihe vor Nawalny und berichtet aus dem Flugzeug.

Mehr dazu im Video.