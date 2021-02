Video: ,,Britain’s First Cat“ Larry feiert 10-jähriges Dienstjubiläum

19.02.2021 19:30 Uhr

Seit genau zehn Jahren lebt Kater Larry im Hause des britischen Premierministers. Dort hat auch er eine bestimmten Funktion, nämlich das Mäusejagen.

,,Britain’s First Cat“ Larry feiert ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. 2011 zog der Kater mit dem damaligen Premierminister David Cameron in das Londoner Haus und lebte anschließend mit dessen Nachfolgern Theresa May sowie mit Boris Johnson.

Welche Aufgaben der Kater neben dem Mäusejagen sonst noch so hat, seht ihr im Video.