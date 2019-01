Video: Celine Dion rastet bei Lady Gaga total aus

Dienstag, 1. Januar 2019 20:16 Uhr

Celine Dion hat sich die neue Show von Lady Gaga in Las Vegas angesehen, und ganz offensichtlich war sie begeistert.

Lady Gaga hat es Britney Spears gleich getan und eine eigene Stammshow in Las Vegas aufgezogen, wo sie ab sofort regelmäßig auftreten wird. Bereits der Premierenabend hatte hohe Wellen geschlagen; die Sängerin zeigte sich tief bewegt von ihrem Werdegang der letzten Jahre und von der Unterstützung ihrer Fans.

Von Missgunst keine Spur

Pop-Ikone Celine Dion findet offenbar ebenfalls Gefallen an Lady Gagas Show. Am gestrigen Silvester-Abend wurde die Pop-Diva im Publikum gesichtet und gefilmt. Ein Mitschnitt davon macht auf Twitter die Runde.

Die Sängerin ist ganz offensichtlich Feuer und Flamme für Gaga. Das ist umso erstaunlicher, weil Dion selbst eine eigene Show in Vegas hat und die beiden Stars damit in gewisser Hinsicht Konkurrentinnen sind. Mindestens an diesem Abend scheint das egal gewesen zu sein… (CI)