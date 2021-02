09.02.2021 14:38 Uhr

Video: Claudia Obert über ihre 90.000 Euro Schulden

Claudia Obert ist bekennende Luxus-Liebhaberin. Doch jetzt muss der Reality-TV-Star Abstriche machen, denn bei ihr häufen sich die Schulden...

Claudia Obert liebt ihr Luxusleben, das sie neben ihren Auftritten in TV-Formaten hauptberuflich als Modeunternehmerin führt. Doch auch die prominente Geschäftsfrau bleibt vor der Corona-Pandemie nicht verschont. Genauso wie alle anderen Unternehmer im Einzelhandel, musste natürlich auch sie ihre zwei Boutiquen in Hamburg und Berlin bereits zum zweiten Mal schließen und steckt deshalb jetzt in finanziellen Schwierigkeiten…

