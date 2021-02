Video: „Claudias House of Love“ – Sind Claudia Obert und Toni ein Paar?

19.02.2021 11:52 Uhr

Bei ihrer Kuppel-Show entschied sich Claudia Obert für Restaurantbesitzer Toni. Doch was passierte nach der Show?

Wochenlang sucht Claudia Obert (59) bei der Kuppel-Show „Claudias House of Love“ nach dem Richtigen. Nach dem großen Finale bleibt die Frage: Hat es bei der Unternehmerin am Ende wirklich mit der großen Liebe geklappt?

Hat es mit ihrem Gewinner funktioniert?

Da es in der Vergangenheit mit der Liebe für Claudia Obert nicht so gut geklappt hat, bekam der Reality-TV-Star vor einigen Wochen ihre eigene TV-Show „Claudias House of Love“. Ganze zehn Männer standen Claudia zur Auswahl. Den Sieg verschenkte sie dann am Ende an den Restaurantbesitzer Toni Impagnatiello.

Ob die 59-Jährige ihm auch abseits der Kameras ihr Herz geschenkt hat, gibt’s im Video.