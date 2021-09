Video: Cosimo, so geht’s auch ohne Socke in der Unterhose!

08.09.2021 18:00 Uhr

Also unauffällig ist der putzige Cosimo ganz bestimmt nicht: Mit seinen frauenfeindlichen Kommentaren und verrückten Aktionen sorgt er bei „Kampf der Realitystars“ für Ärger. Dass er Socken für seine Unterhose braucht finden wir lustig - wir haben einen unauffälligeren ultimativen Tipp für den Frauenversteher.

In der letzten Folge „Kampf der Realitystars“ hat Cosimo Citiolo sogar für seine Verhältnisse noch einen draufgesetzt: Vor versammelter Mannschaft zieht der gebürtige Italiener eine Socke aus seiner Badehose und beichtet: „Ja, ich stopfe meine Hose aus.“ Es muss aber gar nicht so bedauernswert sein, Cosimo: Probier doch mal diesen Wonder-Bra für Männer!

Cosimo: „Er ist nicht groß, aber auch nicht klein“

Also man muss schon sagen, Cosimo ist wirklich ein Unikat! Ohne ihn wäre die neue Staffel „Kampf der Realitystars“ bestimmt halb so witzig. Einzigartig sind auch seine veralteten Methoden, um seine sekundären Geschlechtsmerkmale noch ein bisschen aufzubauschen: Der Gute beichtet seinen „Kampf der Realitytstars“- Kollegen, dass er seine Hose mit Socken ausstopft: Den Beweis liefert er auch prompt, als er sich besagte Socke aus der Hose zieht.

Unser ultimativer Tipp für Cosimo: Wonderjocks

Cosimo wird sich bestimmt freuen: Es gibt nämlich im 21. Jahrhundert schon was besseres als alte Socken im Schritt.

Das australische Trend-Label „AussieBum“ hat seit Jahren eine Art Wonderbras für Männer im Angebot – also nicht für obenrum, sondern für untenrum. Die Firma verspricht Tragekomfort dank „Free Swing Boost“ und ansprechendere Konturen für das Gemächt – inklusive komfortabler Front-Tasche fürs Kleingeld.

Wonderjocks von AussieBum: Sex-Appel für Jedermann

Ashley Doran, die Pressesprecherin von AussieBum, die auch nach Deutschland liefern, hat gegenüber klatsch-tratsch.de die Vorteile der Wonderjocks aufgezeigt: „Unsere Wonderjock Pro (WJ Pro) Unterwäsche ist wie der Wondabra der Herrenunterwäsche. Sie betont und verbessert ihre Vorzüge! In der Tasche der Unterwäsche befindet sich eine Art fest verbundene ‚Brücke‘, in der die Hodengeschoben werden, wie eine Art ‚Kugelhängematte‘. Somit hebt es alles an seinen Platz und hilft dabei, das Gemächt so groß wie möglich zu gestalten. Es verhindert auch, dass die Hoden zwischen die Beine rutschen, halten sie den ganzen Tag in einer bequemen Position und verhindern sogar, dass sie überhitzen!“

Wie’s funktioniert zeigt das Video oben! Also wenn das nicht das perfekte Weihnachtsgeschenk für Cosimo wäre! Bestimmt freut sich auch seine Freundin, wenn zu Hause nicht mehr ständig die Socken verschwinden.